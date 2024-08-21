В Кремле считают, что бои в Курской области продлятся несколько месяцев

„Это [использование таких оборотов в пропаганде] нужно, чтобы люди считали происходящее не отклонением, а новой нормой, пусть и временной. Это должно успокаивать. В отклонении от нормы существовать сложно. В норме, пусть и новой, — проще“, — объясняет логику медиатехнолог, сотрудничающий с внутриполитическим блоком АП (его возглавляет Сергей Кириенко).

Чтобы настроения „устаканились“ быстрее, Кремль с помощью пропаганды пытается подготовить россиян к жизни в условиях „новой реальности“ и „новой нормальности“ (эти термины пропагандисты уже использовали во время пандемии и в самом начале войны с Украиной).

„Во время шока, а это, безусловно, было шоком, всегда происходят скачки [социологических показателей], потом люди привыкают и все устаканивается. Что творилось во время мятежа Пригожина, мобилизации и в начале войны? Но все устаканилось“, — цинично рассуждает один из собеседников. Впрочем, он тут же добавляет, что „если бы война остановилась — всем бы стало легче“.

Один из источников, близких к АП, указывает на результаты недавнего опроса ФОМ — по нему доля россиян, говорящих о „преобладании [в обществе] тревожных настроений“, выросла сразу на 6% и достигла 45%. В президентской администрации эти показатели считают достаточно высокими и надеются на их скорое снижение.

„Вначале было непонятно, какими силами зашли, на какой срок это. Сейчас понимание есть, это всегда легче. До областных центров далеко. Но сам заход [ВСУ] на территорию РФ и взятие под контроль сел — это событие новое, и событие очень неприятное“, — объясняет собеседник, близкий к Кремлю.

Сразу после начала операции ВСУ в Курск ой области российские „элиты“ были „шокированы“, говорят „Медузе“ два источника, близких к администрации президента (АП) РФ, и один собеседник, близкий к руководству правительства. За две недели „шок прошел, произошло привыкание“.

В это время жителям предлагается „направить негатив и шок в позитивное русло“ — а именно поучаствовать в сборе помощи для Курской области. Администрация президента уже „рекомендовала“ заняться этим и властям регионов.

„Кто что может. Нет такого — надо собрать столько-то денег или направить столько-то продуктов. Организовать сбор, предложить поучаствовать. Где-то предлагают перечислить однодневный заработок — это уже добровольно-принудительно. Понятно, что, если начальство сказало, бюджетники перечислят. [Но, например], у нас чисто добровольно все“, — утверждает один из высокопоставленных региональных чиновников, пообщавшийся с „Медузой“ на условиях анонимности. По его информации (а также по словам еще двух чиновников из других регионов), подобные сборы организованы и в некоторых российских госкорпорациях.

Еще одно отличие „новой нормальности“ от предыдущей — на выборах губернатора Курской области (сейчас регионом руководит врио главы Алексей Смирнов) ввели досрочное голосование с 28 августа, основное пройдет в начале сентября. Издание „Верстка“ сообщало, что в области обсуждалась и отмена выборов, и замена кандидата от власти, но источники „Медузы“, близкие к АП, эти данные не подтверждают.

„Мало ли что там [в регионе] говорят и какие слухи пускают. Отмена бы увеличила панику: значит, под угрозой весь регион, раз губернатора отказались выбирать, то, может быть, и область уже сдали? Никаких угроз голосованию нет. В Донбассе проходили выборы и референдумы в военных условиях — и ничего“, — говорит один из собеседников, близких к Кремлю. При этом муниципальные выборы в регионе (об этом тоже писала „Верстка“) действительно могут отменить. „Это как раз точечная отмена, она не страшна“, — утверждает источник „Медузы“.

В целом же все опрошенные „Медузой“ чиновники уверены, что бои в Курской области могут продлиться несколько месяцев. Близкий к правительству собеседник уточняет: эта оценка „достаточно оптимистическая — если все получится“.