В Кремле считают, что бои в Курской области продлятся несколько месяцев
И хотят убедить россиян, что это „новая нормальность“. Вот что рассказывают источники, близкие к администрации президента и правительству, пишет „Медуза“.
Сразу после начала операции ВСУ в Курской области российские „элиты“ были „шокированы“, говорят „Медузе“ два источника, близких к администрации президента (АП) РФ, и один собеседник, близкий к руководству правительства. За две недели „шок прошел, произошло привыкание“.
„Вначале было непонятно, какими силами зашли, на какой срок это. Сейчас понимание есть, это всегда легче. До областных центров далеко. Но сам заход [ВСУ] на территорию РФ и взятие под контроль сел — это событие новое, и событие очень неприятное“, — объясняет собеседник, близкий к Кремлю.
Один из источников, близких к АП, указывает на результаты недавнего опроса ФОМ — по нему доля россиян, говорящих о „преобладании [в обществе] тревожных настроений“, выросла сразу на 6% и достигла 45%. В президентской администрации эти показатели считают достаточно высокими и надеются на их скорое снижение.
„Во время шока, а это, безусловно, было шоком, всегда происходят скачки [социологических показателей], потом люди привыкают и все устаканивается. Что творилось во время мятежа Пригожина, мобилизации и в начале войны? Но все устаканилось“, — цинично рассуждает один из собеседников. Впрочем, он тут же добавляет, что „если бы война остановилась — всем бы стало легче“.
Чтобы настроения „устаканились“ быстрее, Кремль с помощью пропаганды пытается подготовить россиян к жизни в условиях „новой реальности“ и „новой нормальности“ (эти термины пропагандисты уже использовали во время пандемии и в самом начале войны с Украиной).
„Это [использование таких оборотов в пропаганде] нужно, чтобы люди считали происходящее не отклонением, а новой нормой, пусть и временной. Это должно успокаивать. В отклонении от нормы существовать сложно. В норме, пусть и новой, — проще“, — объясняет логику медиатехнолог, сотрудничающий с внутриполитическим блоком АП (его возглавляет Сергей Кириенко).
Составляющие этой „новой реальности“, по задумке Кремля, таковы:
враг действительно прорвался на российскую территорию;
его ждет неминуемое поражение;
но возвращение территорий займет время, россиянам нужно подождать.
В это время жителям предлагается „направить негатив и шок в позитивное русло“ — а именно поучаствовать в сборе помощи для Курской области. Администрация президента уже „рекомендовала“ заняться этим и властям регионов.
„Кто что может. Нет такого — надо собрать столько-то денег или направить столько-то продуктов. Организовать сбор, предложить поучаствовать. Где-то предлагают перечислить однодневный заработок — это уже добровольно-принудительно. Понятно, что, если начальство сказало, бюджетники перечислят. [Но, например], у нас чисто добровольно все“, — утверждает один из высокопоставленных региональных чиновников, пообщавшийся с „Медузой“ на условиях анонимности. По его информации (а также по словам еще двух чиновников из других регионов), подобные сборы организованы и в некоторых российских госкорпорациях.
Еще одно отличие „новой нормальности“ от предыдущей — на выборах губернатора Курской области (сейчас регионом руководит врио главы Алексей Смирнов) ввели досрочное голосование с 28 августа, основное пройдет в начале сентября. Издание „Верстка“ сообщало, что в области обсуждалась и отмена выборов, и замена кандидата от власти, но источники „Медузы“, близкие к АП, эти данные не подтверждают.
„Мало ли что там [в регионе] говорят и какие слухи пускают. Отмена бы увеличила панику: значит, под угрозой весь регион, раз губернатора отказались выбирать, то, может быть, и область уже сдали? Никаких угроз голосованию нет. В Донбассе проходили выборы и референдумы в военных условиях — и ничего“, — говорит один из собеседников, близких к Кремлю. При этом муниципальные выборы в регионе (об этом тоже писала „Верстка“) действительно могут отменить. „Это как раз точечная отмена, она не страшна“, — утверждает источник „Медузы“.
В целом же все опрошенные „Медузой“ чиновники уверены, что бои в Курской области могут продлиться несколько месяцев. Близкий к правительству собеседник уточняет: эта оценка „достаточно оптимистическая — если все получится“.
Ранее с похожим прогнозом выступил и командир батальона „Ахмат“ Апти Алаудинов. Он заявил, что российские войска вернут территории через два-три месяца — при этом тогда же якобы может закончиться и война в целом.
Именно Алаудинов неожиданно стал главным государственным спикером по Курской области. Два источника „Медузы“, близких к Кремлю, объясняют это просто: с российской стороны ситуацию курирует ФСБ, „спецслужбы не любят рассказывать и выходить на люди“ — а „Апти хотел сам, ему не мешают“. „Какой-то официальный представитель нужен“, — добавляет один из собеседников.
Источник „Медузы“, близкий к правительству РФ, а также собеседник, близкий к АП, утверждают, что сразу после начала операции в Кремле обсуждалась возможность проведения новой волны мобилизации. Об этом же ранее говорили и источники Bloomberg. По их информации, из-за нехватки резервов новую мобилизацию в России могут объявить до конца 2024 года.
Впрочем, близкий к правительству собеседник уверяет, что кабинет министров, а также близкие к государству бизнесмены выступают резко против мобилизации. „Это выбьет из экономики последние трудовые ресурсы. Работать уже некому. А тут одних заберут, другие начнут ныкаться“, — объясняет он.
При этом источник подчеркивает, что он не знает, насколько к таким аргументам прислушивается высшее руководство страны. И добавляет, что, по его оценке, более вероятно, что к боям в Курской области будут массово привлекать срочников. Два близких к АП собеседника утверждают, что „медийная подготовка общественного мнения“ к этому уже ведется. Например, об этом говорил тот же Алаудинов. „Это тоже подается как часть новой нормы. Раз враг пришел к нам, то срочники [должны] принимать участие в отражении“, — говорит один из источников.
Ждут „элиты“ и отставок ответственных за прорыв ВСУ: „Сразу после начали обсуждать отставку [главы Генштаба Валерия] Герасимова. Сейчас таких слухов нет — с одной стороны, в Курской области все непросто, но наступление в Донбассе идет. У Герасимова есть недоброжелатели, есть и наступление, которое он может подать президенту как заслугу. Но раз есть кризисная ситуация, ошибки, то какие-то виноватые в ней точно появятся“.
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