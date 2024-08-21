Те, кого нельзя называть. В Курской области ищут пропавших без вести — стараясь не привлекать внимания

Подавляющее большинство пропавших — это пожилые люди, которые не могут или отказываются покидать свои дома, а также солдаты срочной службы, которые не принимали участия в боевых действиях и охраняли границу с Украиной. Про срочников известно, что десятки из них попали в плен. Достоверной информации о погибших и раненых мирных жителях и военных с обеих сторон нет.

По данным на вечер 20 августа, местные власти эвакуировали из приграничных районов более 122 тыс. человек. Но количество пропавших без вести радикально не изменилось. Пресс-служба Красного Креста сообщила, что за последнюю неделю организация получила около 1,5 тыс. обращений (при этом удалось найти около 100 человек), в „Лизе Алерт“ рассказали газете „Ведомости“, что с начала августа получили 779 заявок, в 111 случаях пропавших удалось найти.

Уже к 12 августа, как рассказывала Би-би-си, волонтеры и родственники искали не менее 2 тыс. человек — такое количество обращений поступило в курские поисковые отряды Красного Креста и „Лиза Алерт“. На самом деле пропавших было больше: в обращениях зачастую были имена сразу нескольких человек.

Сразу же после атаки украинской армии на приграничные населенные пункты Курской области в ночь с 5 на 6 августа в социальных сетях появились первые сообщения о поиске пропавших без вести — как мирных граждан, так и служивших на границе солдат-срочников. Впервые с начала вторжения в Украину в таком же положении, как многие мирные украинцы, оказались уже россияне: две последних недели они ничего не могут узнать о судьбе близких, живущих в приграничных районах.

Би-би-си поговорила с теми, кто ищет своих родных, и рассказывает, что известно о пропавших.

Как правило, речь идет о пожилых людях, которые не могли эвакуироваться самостоятельно. Их поиск крайне затруднен: мобильная связь в занятых ВСУ населенных пунктах не работает или работает с перебоями. Волонтеры „Лизы Алерт“ добровольно отказались размещать информацию о пропавших в открытом доступе; силовики требуют от жителей минимизировать свое присутствие в интернете.

Но мать Кирилла уезжать из Суджи наотрез отказалась — верила, что „придут наши военные и помогут“. Никакой организованной эвакуации из города не велось. Кирилл „махнул рукой“ и начал вывозить соседей. Первыми он эвакуировал пожилых родителей и детей своего кума. Всего 6 августа Кирилл три раза ездил из Льгова в Суджу и обратно. Во время одной из таких поездок на его глазах снаряд разрушил частный дом.

Добравшись до Суджи, Кирилл сразу понял, что надо уезжать. В 2023 году он воевал в Украине в составе российской армии на харьковском направлении. На фронт ушел добровольцем, хотя теперь говорит, что „против боевых действий“. „Я слышал бой, понимаете? Я полгода провел на СВО. Я командир штурмового подразделения. Я знаю, что такое, когда идет заход (наступление — Би-би-си). Но я думал, что российские войска его отобьют“.

Утром 6 августа Кирилл, житель Льгова, небольшого города в Курской области, сел в машину и поехал в Суджу за 78-летней матерью (ехать было примерно 100 км). С вечера предыдущего дня в Судже, к которой подходили бои, пропали свет и вода. К утру не было уже и связи. Ночь мать Кирилла и другие его знакомые провели в подвале.

За последние несколько дней Би-би-си связалась с десятками россиян, которые ищут близких в Курской области. Большинство из них не ответили на сообщения или отказались говорить с журналистами из опасения за судьбу родственников, оказавшихся на территории под контролем Украины. Но один местный житель, Кирилл (Би-би-си известно его полное имя), согласился рассказать свою историю.

В мирное время в „Лиза Алерт“ к таким мерам не прибегали. В пресс-службе курского отделения организации Би-би-си сказали, что добавить к официальной информации ничего не могут.

С 16 августа „Лиза Алерт“ ведет поиски, опираясь только на силы своих волонтеров, без помощи соцсетей. Руководство курского отделения организации приняло решение убрать объявления о пропавших. По официальной версии — „из соображений безопасности, чтобы оградить родственников от мошенников“.

В Судже работали журналисты нескольких западных изданий, они попали туда вслед за военными с территории Украины. В их репортажах точных данных о погибших и пропавших тоже не было.

К вечеру бойцы Вооруженных сил Украины уже стояли в Заолешенке — селе, через которое идет дорога между Льговом и Суджей. Российские военные перекрыли движение, и добраться в Суджу стало возможно только по сельским дорогам через поля.

Кирилл решил ехать за матерью. Он вспоминает, что как раз в те часы российские СМИ стали писать о гибели беременной женщины — местной жительницы, попавшей под обстрел.

На пути в Суджу Кирилл заметил зависший украинский дрон. „Я его видел, и он меня видел. Просто я ему не нужен был — вот и не тронул“, — уверен мужчина. Он понял, что ехать дальше нельзя.

К тому моменту стало ясно, что украинские военные уже занимают Суджу. Позже друзья Кирилла из „силовых органов“ посоветовали ему не пытаться вызволять мать — с учетом того, что он сам участвовал в российском вторжении в Украину: „Мне сказали, что если я зайду туда и меня поймают, я просто подставляю себя и своих близких. Потому что рано или поздно они [ВСУ] поймут, кто я такой“.

Кирилл вернулся в Льгов без матери. 9 августа власти начали вывозить жителей города, и сам Кирилл тоже оказался в эвакуации в Вологде. „Я потерял все: дом, документы, деньги. Остался в футболке и шортах“, — комментирует он.

С 6 августа о судьбе матери он ничего не знает. По его словам, женщина живет неподалеку от магазина „Пятерочка“, где снимали видео украинские военные. Там же, по соседству, суджинский офис „Газпрома“, возле которого с украинским флагом позировали бойцы ВСУ.

О том, что происходит в городе, Кирилл знает только по телеграм-каналам: он говорит, что прочел в них, что украинские бойцы оказывают гуманитарную помощь местными жителям, а „тяжелых“ забирают в госпиталь в Сумы. „Мою мать никто не видел. Она боится всего. Поэтому, скорее всего, дома. Страшно умирать голодной смертью. И виноват в этом только я, — говорит Кирилл. — Если бы я только знал, что так будет, я бы насильно вывез“.