Мэр Москвы назвал ночную атаку дронов одной из самых масштабных

„11 БПЛА уничтожено над территорией Московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 6 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 3 над Калужской областью и 2 — над Курской областью“, — говорится в сообщении.

Как сообщил в Теlegram мэр Москвы Сергей Собянин, российские силы противовоздушной обороны сбили десять „вражеских“ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), „летевших на Москву“, передает DW.com.

По словам мэра, из них сначала один, а потом еще два дрона были сбиты в городском округе Подольск на юге Московской области. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Специалисты экстренных служб работают на месте.

Собянин назвал ночную атаку дронов одной из самых масштабных „за все время“.

Беспилотники сбиты над Брянской и Тульской областями

Пятнадцать БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Минобороны РФ над территорией Брянской области, написал в Telegram губернатор Александр Богомаз.

На сайте министерства по региональной безопасности указано, что дежурные средства ПВО уничтожили также два беспилотника над Тульской областью.

На западе Ростовской области сбита ракета

Силы ПВО сбили украинскую ракету на западе Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. „По предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет“, - добавил он.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - „сбито несколько воздушных целей“, указал губернатор Вячеслав Гладков. Других подробностей он не привел, отметив только, что пока нет информации о пострадавших и разрушениях.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области усилился

Ранее, 20 августа, стало известно, что пожар на складе с дизельным топливом в Пролетарске Ростовской области, начавшийся после атаки украинского беспилотника, не могут потушить уже третий день. Площадь возгорания значительно возросла и составляла 10 тыс. квадратных метров.