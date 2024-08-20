ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (909-й день) | ВСУ начали испытывать снарядный голод в Донецкой области

Региональный оперштаб Курской области принял решение отменить в регионе рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА, сообщил глава области Алексей Смирнов. „ Это связано с тем, что по техническим причинам не представляется возможным их своевременное распространение, а также с необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия“, — сказал он.

Издание Financial Times утверждает, что после начала наступления украинской армии в Курской области ВСУ начали испытывать снарядный голод в Донецкой области. Один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке Украины рассказал FT, что Россия смогла активно наступать в Донецкой области, потому что „Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север“. По словам собеседника издания, войска вернулись к нормированию снарядов для своих орудий.

МИД России сообщил на своем сайте, что заявил решительный протест временной поверенной в делах США Стефани Холмс „в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию РФ“. Ранее репортаж из Курской области выпустила газета The Washington Post.

Рекомендации МВД РФ по информационной безопасности для жителей приграничных территорий, силовиков и военных оказались переписанной памяткой Z-канала „Zаписки Vетерана“, обратила внимание „Медиазона“.

Верховная Рада приняла закон „О запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией“. Закон, в первую очередь, касается деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), ранее известной как УПЦ (МП). Предполагается, что закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования, но общинам УПЦ дается девять месяцев для того, „чтобы разорвать связи с РПЦ“. Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что закон не соответствует фундаментальным статьям конституции.

По данным Российского Красного Креста, жители Курской области с 11 по 19 августа подали в организацию более 1500 заявок с просьбой установить связь с исчезнувшими близкими, 100 из них были найдены, сообщила газета „Ведомости“ со ссылкой на организацию.

Курские телеграм-каналы опубликовали видео ограбления военными салона сотовой связи „Мегафона“. Издание „Агентство“ идентифицировало одного из мародеров с записи как „кадыровца“. Журналисты нашли его фотографии в соцсетях. По их данным, этот человек подписывается как Юсуф Абдулвадудов, но найти его в утечках не удалось.

Верховная Рада поддержала законопроект о смягчении ответственности за оставление части украинскими военными. Парламент принял поправки, согласно которым человек, осужденный за дезертирство или самовольное оставление части, может быть освобожден от наказания, в случае если он решит вернуться на военную службу.

В Тернопольской области Украины из-за пожара на промышленном объекте, произошедшем в результате атаки российской армии, обнаружили превышение содержания хлора в воздухе от четырех до десяти раз. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук. По данным областной военной администрации, пожар на предприятии потушен.

Российские военные обстреляли Малоекатериновец в Запорожской области, под удар попало детское кафе, сообщила местная полиция. Один подросток погиб, еще трое получили ранения.

В России создадут группировки войск „Белгород“, „Курск“ и „Брянск“, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Командующие этих группировок будут отвечать „за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения“.

С начала войны армия РФ запустила по Украине 9627 ракет, только 2429 из них были сбиты, говорится в отчете украинского Генштаба, который представил главком Александр Сырский. Из 13997 беспилотников, по заявлению Сырского, сбиты 9272.