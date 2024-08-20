ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (909-й день) | ВСУ начали испытывать снарядный голод в Донецкой области
Подводим итоги очередного дня войны.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Запада помочь вернуть в Украину мужчин боеспособного возраста, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока продолжается война. Как отмечает агентство, страны, принимающие украинских беженцев, получают экономическую выгоду от новых работников.
Минобороны РФ утверждает, что командный состав 47-й бригады ВСУ убит в результате удара Су-34 по пункту управления в районе Глухова в Сумской области. Помимо пункта управления, заявили в министерстве, в Глухове уничтожен склад вооружения бригады ВСУ.
Российское агентство ТАСС сообщило утром 20 августа, что в ходе наступления Вооруженных сил Украины в Курской области, начавшегося 6 августа, по данным медицинских служб, погибли 17 человек и пострадали более 140 человек. Госпитализированы 75 пострадавших, в том числе четверо детей.
Государственная служба по ЧС Украины опубликовала фотографии ликвидации пожара на предприятии в районе Тернополя, возникшего в результате российского удара. Начальник главного управления ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей сообщил, что российские военные попали в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. По данным спасателей, никто не пострадал.
Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения российских беспилотников и ракет, сбитых силами ПВО в ночь на 20 августа, повредили четыре частных дома в Киевской области. Никто не пострадал.
Министерство внутренних дел РФ выпустило памятку по информационной безопасности на территории Белгородской, Курской и Брянской областей, граничащих с Украиной. Местных жителей призвали отказаться от использования камер видеонаблюдения и сервисов онлайн-знакомств. Силовиков и военных попросили изменить никнеймы, по которым могут вычислить их место службы, например, „Леша ФСБ“, „Паша Росгвардия“, „Миша 123 полк“.
В Пролетарске Ростовской области третий день тушат пожар на нефтебазе Росрезерва, начавшийся из-за атаки украинских дронов. Сейчас площадь возгорания составляет около 10 тысяч квадратных метров, сообщил источник „Интерфакса“. На месте работают 500 пожарных. Телеграм-канал „База“ пишет, что горят 22 цистерны с топливом. Угрозы жилым домам нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.
Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили Нью-Йорк — поселок в Бахмутском районе Донецкой области, к северо-западу от Торецка. Независимых подтверждений этой информации нет. Неясно, смогли ли российские силы взять под свой контроль Дзержинский фенольный завод. Российское информационное агентство ТАСС сообщило утром 20 августа, что, по данным силовых структур самопровозглашенной ДНР, фенольный завод „остается одним из немногих очагов сопротивления ВСУ в населенном пункте“, там „идет зачистка“. Генштаб ВСУ сообщил в сводке на 16:00, что на торецком направлении российская армия „атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное“.
Региональный оперштаб Курской области принял решение отменить в регионе рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА, сообщил глава области Алексей Смирнов. „ Это связано с тем, что по техническим причинам не представляется возможным их своевременное распространение, а также с необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия“, — сказал он.
Издание Financial Times утверждает, что после начала наступления украинской армии в Курской области ВСУ начали испытывать снарядный голод в Донецкой области. Один из командиров украинской артиллерийской бригады на востоке Украины рассказал FT, что Россия смогла активно наступать в Донецкой области, потому что „Киев перебросил свои ограниченные ресурсы на север“. По словам собеседника издания, войска вернулись к нормированию снарядов для своих орудий.
МИД России сообщил на своем сайте, что заявил решительный протест временной поверенной в делах США Стефани Холмс „в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию РФ“. Ранее репортаж из Курской области выпустила газета The Washington Post.
Рекомендации МВД РФ по информационной безопасности для жителей приграничных территорий, силовиков и военных оказались переписанной памяткой Z-канала „Zаписки Vетерана“, обратила внимание „Медиазона“.
Верховная Рада приняла закон „О запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией“. Закон, в первую очередь, касается деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), ранее известной как УПЦ (МП). Предполагается, что закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования, но общинам УПЦ дается девять месяцев для того, „чтобы разорвать связи с РПЦ“. Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что закон не соответствует фундаментальным статьям конституции.
По данным Российского Красного Креста, жители Курской области с 11 по 19 августа подали в организацию более 1500 заявок с просьбой установить связь с исчезнувшими близкими, 100 из них были найдены, сообщила газета „Ведомости“ со ссылкой на организацию.
Курские телеграм-каналы опубликовали видео ограбления военными салона сотовой связи „Мегафона“. Издание „Агентство“ идентифицировало одного из мародеров с записи как „кадыровца“. Журналисты нашли его фотографии в соцсетях. По их данным, этот человек подписывается как Юсуф Абдулвадудов, но найти его в утечках не удалось.
Верховная Рада поддержала законопроект о смягчении ответственности за оставление части украинскими военными. Парламент принял поправки, согласно которым человек, осужденный за дезертирство или самовольное оставление части, может быть освобожден от наказания, в случае если он решит вернуться на военную службу.
В Тернопольской области Украины из-за пожара на промышленном объекте, произошедшем в результате атаки российской армии, обнаружили превышение содержания хлора в воздухе от четырех до десяти раз. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук. По данным областной военной администрации, пожар на предприятии потушен.
Российские военные обстреляли Малоекатериновец в Запорожской области, под удар попало детское кафе, сообщила местная полиция. Один подросток погиб, еще трое получили ранения.
В России создадут группировки войск „Белгород“, „Курск“ и „Брянск“, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Командующие этих группировок будут отвечать „за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения“.
С начала войны армия РФ запустила по Украине 9627 ракет, только 2429 из них были сбиты, говорится в отчете украинского Генштаба, который представил главком Александр Сырский. Из 13997 беспилотников, по заявлению Сырского, сбиты 9272.
В 2024 году Крым посетило на 30% меньше туристов, чем до начала полномасштабного вторжения, заявил назначенный Россией глава аннексированного региона Сергей Аксенов. Он пообещал принять „меры поддержки отельеров, на тех направлениях, где в силу объективных причин сезон не был проведен“.
По материалам Медузы.