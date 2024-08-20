Президент Карис: нам нужен честный диалог между властью и гражданами, который развеет недоверие

Дорогие сограждане здесь, в Кадриорге, и по всей Эстонии!

33 года назад сбылась мечта о том, чтобы Эстония снова стала независимом государством. Нашим государством. Сегодня, в очередную годовщину восстановления независимости, я призываю всех соотечественников признать, что как миллионная нация мы смогли совершить великие дела – в науке, культуре, спорте, экономике – и восстановить свое государство. Невзирая на все проблемы безопасности и экономики, на повышение налогов и прочие трудности, мы проявили смелость и уверенность в себе.

Осенью 1991 года мы оглядывались в далекое прошлое, на прежнюю Эстонскую Республику, но вместе с тем нам надо было также заглянуть в будущее и задаться вопросом, какая часть нашего наследия заслуживает возрождения как непреходящая ценность. Каким должно быть Эстонское государство, которое мы восстанавливаем? В этом основном вопросе переплелись прошлое, настоящее и будущее.

При создании Эстонского государства было выражено непоколебимое стремление создать государство, основанное на справедливости, законности и свободе. После долгих лет оккупации приоритетной ценностью стала свобода, потому что мы поняли, что в стране без свободы правосудие становится пустым словом, а законы – просто инструментами власти.

Восстановление Эстонской Республики было также укреплением и развитием нашей страны – так было сказано в новой конституции. И эта задача стоит перед нами и сегодня: укреплять и развивать государство, основанное на свободе, справедливости и законе. Эти слова определяют бытие и сущность Эстонии. Мы должны задуматься, какого внимания сейчас требуют от нас эти три основные ценности.

По красивому объяснению Вальдура Микиты, эстонское слово „tähelepanu“ („внимание“) родом из времен древних морских путешествий, когда курс корабль ориентировали по звезде („täht“), то есть направление задавали по Полярной звезде.

Свобода, справедливость и закон – это наша Полярная звезда, ориентация на которую всегда помогает Эстонии добираться до попутного течения.