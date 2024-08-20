ФОТО | Эстонский вратарь вошел в символическую сборную первого тура Ла Лиги вместе со звездой „Реала“ и „Барселоны“
В первом туре нового сезона чемпионата Испании по футболу произошло историческое событие для нашего футбола: Карл Якоб Хейн стал первым эстонцем, сыгравшим в испанской Ла Лиге.
Дебют Карла Якоба Хейна в Ла Лиге оказался успешным - его новая команда „Реал Вальядолид“ одержала победу над „Эспаньолом“ со счетом 1:0. Игра Хейна получила высокую оценку от статистических порталов, и он был включен в символическую сборную первого тура Ла Лиги по версии WhoScored и SofaScore.
Нападающий „Барселоны“ Роберт Левандовски и вингер мадридского „Реала“ Родриго также были выбраны обоими статистическими порталами. Они также включили в свои списки 20-летнего полузащитника сборной Швеции Виллиота Сведберга („Сельта“).
Согласно статистике SofaScore, 17-летний вингер „Барселоны“ Ламин Ямаль также заслужил место в символической сборной первого тура Ла Лиги.
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