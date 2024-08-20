ФОТО | Эстонский вратарь вошел в символическую сборную первого тура Ла Лиги вместе со звездой „Реала“ и „Барселоны“

Дебют Карла Якоба Хейна в Ла Лиге оказался успешным - его новая команда „Реал Вальядолид“ одержала победу над „Эспаньолом“ со счетом 1:0. Игра Хейна получила высокую оценку от статистических порталов, и он был включен в символическую сборную первого тура Ла Лиги по версии WhoScored и SofaScore.

Нападающий „Барселоны“ Роберт Левандовски и вингер мадридского „Реала“ Родриго также были выбраны обоими статистическими порталами. Они также включили в свои списки 20-летнего полузащитника сборной Швеции Виллиота Сведберга („Сельта“).

Согласно статистике SofaScore, 17-летний вингер „Барселоны“ Ламин Ямаль также заслужил место в символической сборной первого тура Ла Лиги.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .