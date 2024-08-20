Правда ли, что Тим Уолц публично поддержал декриминализацию педофилии в США?

Спекуляции возникли из-за того, что изначально в тексте законопроекта говорилось: „Сексуальная ориентация не включает физическую или сексуальную привязанность к детям со стороны взрослого“. Но в ходе рассмотрения документа эта строчка была вычеркнута, и губернатор Уолц подписал закон уже без неё. Критики интерпретировали избавление от этой фразы как признание педофилии разновидностью сексуальной ориентации и допустили, что это защитит педофилов перед законом, ведь в Миннесоте запрещена дискриминация по признаку сексуальной ориентации.

В мае 2023 года Уолц в самом деле утвердил закон Take Pride Act , который закрепил права ЛГБТК+ в законе Миннесоты о правах человека. Однако, вопреки утверждениям авторов статьи, Take Pride Act не защищает педофилов от дискриминации и уголовного наказания. Согласно законам штата, половая связь совершеннолетнего с несовершеннолетним считается тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 30 лет.

Авторы большинства постов о возможной легализации педофилии в США ссылаются на американский новостной сайт The People’s Voice и прилагают скриншот публикации c заголовком „ Камала Харрис обещает „декриминализовать педофилию“, если выиграет президентские выборы“. Такая статья действительно была опубликована 13 августа 2024 года. В самом тексте ни разу не упоминается Харрис или её позиция по обсуждаемому вопросу, речь идёт исключительно о губернаторе Миннесоты и кандидате на пост вице-президента от Демократической партии Тиме Уолце. Утверждается, что в прошлом году он якобы поддержал декриминализацию педофилии в своём штате, а также подписал закон, называющий влечение взрослого к детям законной сексуальной ориентацией.

14 августа 2024 года российские Telegram-каналы написали: „В США легализуют педофилию в случае победы Камалы Харрис на выборах“. Авторы постов уточняли, что главным инициатором этого решения выступает её напарник по предвыборной гонке Тим Уолц . Об этом рассказали каналы „ Путин в Telegram “ (233 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Бутылка “ (179 000), „ Осташко! Важное “ (123 000) и др. По данным сервиса TGStat, подобные посты в Telegram только за 14 августа суммарно набрали больше 1,5 млн просмотров. Упоминания этой новости появились и в других соцсетях , а также в некоторых российских и белорусских СМИ.

На самом деле строчка про влечение взрослого к детям была вычеркнута, потому что законодатели посчитали такое уточнение нерелевантным. В комментариях к поправкам говорится, что сексуальная ориентация касается только влечения к людям определённого пола или гендера и никак не затрагивает возраст. Такое толкование этого термина поддерживают и американские юристы. „Мне неизвестны случаи, когда суд использовал бы запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации для защиты педофилов от уголовного преследования“, — заявил в комментарии PolitiFact профессор Нью-Йоркской школы права Артур Леонард, который специализируется на правах ЛГБТК+.

Чтобы исключить возможность неверной интерпретации закона, оговорка про сексуальное влечение к несовершеннолетним всё же была добавлена в текст Take Pride Act, но не в определение сексуальной ориентации, а в раздел „Исключения“: „Физическая или сексуальная привязанность к детям со стороны взрослого не подпадает под защиту в соответствии с этой главой“. Поправка была единогласно принята палатой представителей Миннесоты 26 апреля 2023 года, Уолц подписал закон 24 мая.

Авторы многих вирусных публикаций использовали термины „декриминализация“ и „легализация“ как синонимы, однако они имеют принципиально разные значения. Декриминализация — это перевод уголовно наказуемых деяний в разряд административных или дисциплинарных, но всё ещё противозаконных. Например, в 2017 году в России было декриминализовано домашнее насилие: гражданам, впервые нанёсшим побои своим близким, с тех пор грозит не тюремный срок, а штраф в размере от 5000 до 30 000 руб., административный арест или обязательные работы. Легализация — это процесс превращения незаконного в законное; отказ от уголовного и административного преследования. Так, в РФ в 2022 году легализовали так называемый параллельный импорт, то есть ввоз в страну товаров без разрешения владельца товарного знака. Ранее эти действия считались контрабандой и были запрещены законом.

Прокремлёвские каналы не впервые распространяют ложные утверждения сайта The People’s Voice, который ранее работал под названиями NewsPunch и Your News Wire. Ещё в 2018 году Институт Пойнтера включил этот ресурс в число наиболее активных распространителей фейков и теорий заговора в англоязычном интернете. „Проверено“ уже не раз опровергало недостоверную информацию, опубликованную The People’s Voice, — например, о призыве ВЭФ разрешить браки с животными и о дорогостоящих покупках первой леди Украины Елены Зеленской.

При этом некоторые детали в посты о Уолце русскоязычные блогеры, судя по всему, добавили сами, ведь в статье The People’s Voice они отсутствуют. В частности, прокремлёвские Telegram-каналы утверждают, что Уолц — трансгендер, который публично поддержал послабления в отношении педофилов. „Проверено“ не удалось найти подтверждения обоих этих заявлений в открытых источниках.

Таким образом, публикации о том, что Уолц поддерживает декриминализацию или легализацию педофилии в США, основаны на неверном толковании закона Миннесоты, принятого в 2023 году.

Итог: Фейк