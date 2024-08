Чтобы исключить возможность неверной интерпретации закона, оговорка про сексуальное влечение к несовершеннолетним всё же была добавлена в текст Take Pride Act, но не в определение сексуальной ориентации, а в раздел „Исключения“: „Физическая или сексуальная привязанность к детям со стороны взрослого не подпадает под защиту в соответствии с этой главой“. Поправка была единогласно принята палатой представителей Миннесоты 26 апреля 2023 года, Уолц подписал закон 24 мая.

Прокремлёвские каналы не впервые распространяют ложные утверждения сайта The People’s Voice, который ранее работал под названиями NewsPunch и Your News Wire. Ещё в 2018 году Институт Пойнтера включил этот ресурс в число наиболее активных распространителей фейков и теорий заговора в англоязычном интернете. „Проверено“ уже не раз опровергало недостоверную информацию, опубликованную The People’s Voice, — например, о призыве ВЭФ разрешить браки с животными и о дорогостоящих покупках первой леди Украины Елены Зеленской.