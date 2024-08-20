Футболист сборной Эстонии сменил Италию на Швецию

Шведский клуб объявил о подписании контракта с Веткалем на три с половиной года на своем официальном сайте. Согласно информации от Aftonbladet, сумма трансфера составила один миллион шведских крон (87 000 евро). Об этом сообщает Soccernet.

„Веткал - полузащитник, который может играть как на позиции опорного хавбека, так и в атаке. Он мобилен и обладает правильным менталитетом. Мы давно наблюдали за ним, и сейчас самое время привезти его к нам“, — прокомментировал спортивный директор „Броммапойкарна“ Филипп Берглунд на сайте клуба.

„Я очень рад наконец оказаться здесь. Я наблюдал за командой в последних играх и сделаю все, чтобы тренеры дали мне шанс“, — сказал сам игрок.

Последние четыре года Веткал выступал за молодежную команду „Ромы“, но ему не удалось закрепиться в основном составе итальянского клуба. В настоящее время на его счету 7 матчей и 1 гол за сборную Эстонии.

Основанный в 1942 году, клуб „Броммапойкарна“ наиболее известен своей успешной молодежной академией. Основная команда клуба впервые пробилась в высшую лигу Швеции только в 2007 году. С тех пор клуб чередовал выступления в высшей и низшей лигах шведского футбола.

В 2021 году „Броммапойкарна“ еще выступала в третьем дивизионе, но в прошлом году вернулась в высшую лигу Швеции. Клуб занял 14-е место и сохранил свое место в лиге благодаря победе в переходных матчах. В текущем сезоне, после 19 туров, команда находится на 10-й позиции, опережая зону вылета на шесть очков.

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