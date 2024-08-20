Российская армия нанесла воздушный удар по Киеву. ВСУ заявили, что сбили три ракеты и 25 беспилотников

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, это была уже пятая ракетная атака по украинской столице за текущий месяц. Силы противовоздушной обороны, по словам Попко, уничтожили все дроны и ракеты еще на подступах к Киеву. Точное число и тип воздушных целей, сбитых ВСУ, он не назвал. Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет, добавил чиновник.

Командование Воздушных сил ВСУ в свою очередь сообщает, что ночью войска РФ выпустили по Украине две баллистические ракеты „Искандер-М“/KN-23 из Воронежской области, крылатую ракету „Искандер-К“ из Брянской области, управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства Курской и оккупированной части Запорожской области, а также 26 беспилотников типа „Шахед“ из Приморско-Ахтарска и Ейска в Краснодарском крае и Курска.

Силы ПВО сбили 28 воздушных целей: одну крылатую ракету „Искандер-К“, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных дронов в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Главы военных администраций этих украинских регионов о пострадавших в результате ночных обстрелов РФ не сообщали.

Минобороны РФ отчиталось утром 20 августа, что за ночь средства ПВО сбили два украинских беспилотника над аннексированным Крымом.

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