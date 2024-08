ВИДЕО | Украинский журналист сжег в Судже личные дела уклонистов

Побывали в городе и западные журналисты. В частности, сюжет из Суджи сделала съемочная группа итальянского канала RAI: журналистка Стефани Баттистини пообщалась с местными жителями, которые сообщили, что украинские солдаты относятся к ним хорошо, и рассказала о боевых действиях в регионе. На несколько сотен метров на российскую территорию у пограничного перехода „Суджа“ заходили также журналисты американской газеты The New York Times. Корреспонденты газеты The Washington Post посетили 16 августа подконтрольную ВСУ территорию в Курской области.