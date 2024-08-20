ФОТО | Юниорская сборная Эстонии по баскетболу, повторившая историческое достижение, вернулась на родину
Юниорская сборная Эстонии по баскетболу (U16) заняла первое место на чемпионате Европы в дивизионе B, который проходил в Скопье (Северная Македония), выиграв в финале у Румынии со счетом 76:71. В понедельник баскетболисты вернулись домой.
Эстония проиграла только одну игру на турнире, уступив в последнем групповом матче Швеции с минимальным счётом 77:78. Несмотря на это, наша команда заняла первое место в группе D. В четвертьфинале эстонские баскетболисты уверенно победили Словакию со счётом 73:48, а в полуфинале разгромили Бельгию — 67:46. Помимо Эстонии и Румынии, которые сыграли в финале, в высший дивизион чемпионата Европы также поднялась Швейцария.
Юниорская сборная Эстонии по баскетболу (U16) лишь второй раз в истории выиграла чемпионат Европы в дивизионе B. Первый триумф состоялся в 2015 году, когда команда U16 под руководством Вайдо Рего одержала победу. В той знаменитой команде 1999 года играли такие ключевые игроки нынешней мужской сборной, как Кристиан Кулламяэ, Сандер Райесте, Каспар Трейер, Маттиас Тасс и Мярт Розенталь.
Посмотрите, как баскетболисты были встречены в Таллиннском аэропорту!
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