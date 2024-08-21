21.08.2024, 07:01
„У нас не будет никаких предметов на русском языке“. Школа в Кохтла-Ярве 1 сентября переходит на обучение на эстонском для всех классов(20)
ФОТО: Erakogu
С 1 сентября Малевская основная школа в Кохтла-Ярве полностью переходит на обучение на эстонском языке. RusDelfi поговорил с заместителем директора Евой Адамсон, чтобы выяснить, как школа планирует справиться с переходом и поддержать учеников в процессе адаптации.
„С 1 сентября мы полностью переходим на обучение на эстонском языке во всех классах, – начинает разговор заместитель директора в Малевской основной школе в Кохтла-Ярве Ева Адамсон, – у нас не будет никаких предметов на русском языке. За исключением русского языка и культуры, который могут оставить по заявлению родителей“.
Уже заказано?