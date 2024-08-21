„У нас не будет никаких предметов на русском языке“. Школа в Кохтла-Ярве 1 сентября переходит на обучение на эстонском для всех классов

„С 1 сентября мы полностью переходим на обучение на эстонском языке во всех классах, – начинает разговор заместитель директора в Малевской основной школе в Кохтла-Ярве Ева Адамсон, – у нас не будет никаких предметов на русском языке. За исключением русского языка и культуры, который могут оставить по заявлению родителей“.

Такое решение принял попечительский совет – единственный орган, у которого есть такие полномочия. Директор школы может лишь представить плюсы и минусы ситуации и оценить возможность реализации такой идеи. „Но поскольку у нас уже есть опыт работы с учителями в рамках программы языкового погружения, и мы видим, что это эффективно, я не вижу причин для дальнейшего откладывания, – комментирует Адамсон. – Лучше сделать шаг вперед сейчас. Когда другие школы последуют за нами и нас всех объединяет (в 2025 году планируется объединение основных школ Малева, Таммику и Ахтме в одну – прим. ред.), у нас уже будет необходимый опыт“.