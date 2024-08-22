Отдавать необязательно. Что делать, если у вас аллергия на домашних животных

Эти реакции могут возникнуть даже без непосредственного контакта с животным - шерсть, частички кожи и другие выделения животного будут присутствовать во всем жилом помещении и могут попасть на одежду.

Признаки аллергии обычно хорошо различимы - как только рядом оказывается животное, у нас начинают слезиться глаза и вы чихаете. Ответом на собачьи аллергены может стать аллергическая крапивница с внезапным зудом и сыпью в тех местах, где собака вас только что дружелюбно лизнула. В редких случаях может развиться атопический дерматит - красные, шершавые и зудящие участки кожи.

Первые признаки аллергии после появления в доме животного появляются в течение месяца. Если вы некоторое время находитесь в среде, свободной от аллергенов, а затем возвращаетесь, симптомы проявятся гораздо быстрее. Хотя аллергия на животных, в отличие от аллергии на пыльцу, обычно не обозначается как сезонная, она, как правило, более выражена зимой, когда мы больше находимся в помещении и меньше их проветриваем. Чаще всего аллергические реакции вызываются контактом с кошками, собаками, лошадьми, канарейками, попугаями, морскими свинками или кроликами.

По словам врача, около 10% людей страдают от аллергии на частицы кожи или другие выделения животных. В семье - если рассматривать нескольких человек - вероятность аллергической реакции выше. Как и в случае с пищевой аллергией или аллергией на пыльцу, наследственность также повышает риск: если у кого-то из родителей есть аллергия, то и у детей вероятность аллергической реакции выше.

„Аллергия на животных может возникнуть у каждого, кто имеет наследственную предрасположенность к развитию аллергических заболеваний, - объясняет аллерголог и пульмонолог из Латвии Марис Буковскис. - Если в прошлом у вас была реакция на другой аллерген, вероятность развития аллергического ринита, конъюнктивита или астмы, когда вы заведете домашнее животное, очень высока. Чувствительность может развиться и в ситуациях, когда нет прямого контакта, но есть достаточно высокая концентрация аллергена в закрытом помещении. Даже в общественном транспорте она может достигать уровня, способного вызвать чихание, зуд, слезотечение и другие симптомы“.

Существует заблуждение, что животные без шерсти не вызывают аллергии. Исследование, проведенное в Швеции, показало, что содержание дома крупных собак (много аллергенов) в раннем возрасте снижает риск развития аллергии у детей, в то время как маленькие „карманные“ собачки, выделяющие мало аллергенов, к сожалению, способствуют риску развития аллергических заболеваний в долгосрочной перспективе.

Если есть симптомы, а в доме нет животных, обратите внимание, не поселились ли у вас мыши или крысы. Марис Буковскис предупреждает, что содержание грызунов может быть опасным. По его словам, в мире известны случаи, когда люди умирали от анафилактического шока после укуса хомяка, в том числе такое было и в Латвии.

Буковскис подчеркивает, что самый простой способ лечения аллергии на животных - это избегать контакта с ними. Однако домашние животные часто становятся настоящими членами семьи, с которыми трудно расстаться. Что же делать, если у вас появилась кошка или собака и вдруг обнаружилось, что у вас аллергия? Чаще всего симптомы аллергии проходят в течение нескольких недель, объясняет специалист, так как у человека вырабатывается толерантность к питомцу. Но это не означает, что дальнейшее совместное проживание с животным совершенно безвредно.

Можно чаще вычесывать и мыть питомцев - это уменьшит распространение шерсти, кожных и других выделений. Можно установить границы в доме - не позволять животному находиться в спальне, гостиной или любой другой комнате, которую мы хотим содержать в чистоте. Поможет и регулярная влажная уборка. Выбирайте мебель, за которой легче ухаживать и которая меньше впитывает аллергены. Также лучше уменьшить количество ковров, ковровых покрытий и штор. Дом следует часто и тщательно проветривать или использовать эффективную вентиляцию. Очистители воздуха также облегчат жизнь.

Также можно поискать решение вместе с аллергологом. Одно из них - иммунотерапия, это регулярные инъекции или капли под язык разведенного аллергена животного. Но стоит учитывать, что это серьезная и длительная терапия. Хотя долгосрочного решения пока не существует, симптомы аллергической реакции можно устранять с помощью антигистаминных препаратов.

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