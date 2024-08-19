ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (908-й день) | Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи
Подводим итоги очередного дня войны.
ВСУ уже почти две недели проводят операцию в Курской области. В граничащих с Украиной районах (и в некоторых соседних) объявлена эвакуация. Людей, вынужденных покинуть свои дома, принимают в том числе в пунктах временного размещения в Курске. На улицах областного центра, от которого до границы с Украиной около 150 километров по прямой, размещают мешки с песком, чтобы защититься от последствий ударов с воздуха. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что ВСУ контролируют в Курской области уже 92 населенных пункта.
„На сегодня наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Идет укрепление наших позиций, стабилизация означенных районов и пополнение обменного фонда для Украины. В целом эта операция стала наибольшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена — мы уже добыли наибольшее число российских пленных за одну операцию“, — сказал Владимир Зеленский на совещании руководителей дипломатических миссий Украины.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается приехать в Киев — это будет его первый визит в Украину с начала войны, пишет Reuters. 8 июля Моди был в России и заявил на встрече с Путиным, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира. Владимир Зеленский раскритиковал визит Моди в Москву.
Командир чеченского отряда „Ахмат“ Апти Алаудинов обратился к родителям срочников, просивших не отправлять сыновей в Курскую область, и заявил, что их дети должны воевать. „Друзья, если ваши дети, 18-летние, уже находятся в министерстве обороны, они являются служащими. И должны защищать свое Отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу“, — заявил Алаудинов.
Z-блогеры сообщили, что ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области в районе села Карыж. Об этом написали провоенные блогеры Владимир Романов и Юрий Подоляка. Всего в этом районе три моста, один был разрушен в результате удара ВСУ 16 августа, второй, у села Званное — 18 августа. Таким образом часть Глушковского района, граничащая с Украиной, оказывается отрезанной от основной области.
Минобороны России заявило, что в течение ночи над Белгородской и Курской областями были сбиты четыре украинских беспилотника. Главы регионов о пострадавших в результате атак не сообщали.
Над Украиной сбиты все 11 беспилотников, которые российская армия запустила в течение ночи, заявили в Воздушных силах страны. Дроны были сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.
Курский телеграм-канал опубликовал видео мародерства в салоне сотовой связи, на котором были трое мужчин в военной форме. „Агентство“ выяснило, что как минимум один из бойцов служит в чеченском подразделении.
В Минобороны России заявили, что военные продолжают „отражать попытку вторжения ВСУ“ в Курской области. В ведомстве утверждают, что российские военные пресекли попытку украинских диверсионных групп проникнуть вглубь российской территории южнее Скрылевки и Шептуховки, а также отразили атаки по ряду направлений. Всего за время вторжения ВСУ, как заявляют в Минобороны, потеряли до 3800 военнослужащих три РСЗО HIMARS и одну MLRS, а также множество единиц бронетехники.
В Пролетарске Ростовской области вторые сутки тушат пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников на нефтебазу в ночь на 18 августа. На территории Пролетарского городского поселения введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в администрации района. В результате пожара пострадали 18 человек.
На вторые сутки пожара на топливной базе под Ростовом, по которой ударили украинские беспилотники, резко подскочило число пострадавших при тушении пожарных — по словам местного губернатора, их уже больше 40, и пятеро попали в реанимацию. Российские телеграм-каналы утверждают, что огонь добрался до новых резервуаров, и на базе произошел взрыв.
„На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находится пятеро“, — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале около четырех часов дня по местному времени.
За четыре часа до этого Голубев писал, что в больницу обратились 18 пожарных, а госпитализированы были четверо из них. Российские телеграм-каналы утверждают, что на базе в Пролетарском районе произошел взрыв, и публикует видео с огромным столбом огня и дыма и кричащими спасателями, снятое с некоторого расстояния от базы.
Германия передала Украине пакет военной помощи, в состав которого вошли система ПВО IRIS-T и беспилотники Vector, сообщила пресс-служба немецкого правительства.
В перечне передаваемого Украине оружия и снаряжения (полный список приведен на сайте правительства ФРГ):
В пресс-службе правительства отметили, что Германия уже потратила на военную помощь Украине примерно 5 млрд евро (2023 год) и около 1,6 млрд евро (2022 год). Еще около 2,9 млрд евро было выделено на военные заказы, поставки которых ожидаются только в 2025-2028 годах.
После начала вторжения ВСУ в Курскую область из девяти районов региона были эвакуированы более 121 тысячи человек. Об этом со ссылкой на данные МЧС РФ пишет ТАСС. В сообщении агентства эвакуация названа „отселением“.Ранее власти Курской области объявляли о полной или частичной эвакуации из Суджанского, Беловского, Рыльского, Льговского, Большесолдатского и Глушковского районов. По информации МЧС, их принимают в пунктах временного размещения 11 регионов, в том числе в ПВР Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей.
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