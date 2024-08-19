ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (908-й день) | Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи

ВСУ уже почти две недели проводят операцию в Курской области. В граничащих с Украиной районах (и в некоторых соседних) объявлена эвакуация. Людей, вынужденных покинуть свои дома, принимают в том числе в пунктах временного размещения в Курске. На улицах областного центра, от которого до границы с Украиной около 150 километров по прямой, размещают мешки с песком, чтобы защититься от последствий ударов с воздуха. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что ВСУ контролируют в Курской области уже 92 населенных пункта. „На сегодня наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Идет укрепление наших позиций, стабилизация означенных районов и пополнение обменного фонда для Украины. В целом эта операция стала наибольшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена — мы уже добыли наибольшее число российских пленных за одну операцию“, — сказал Владимир Зеленский на совещании руководителей дипломатических миссий Украины.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается приехать в Киев — это будет его первый визит в Украину с начала войны, пишет Reuters. 8 июля Моди был в России и заявил на встрече с Путиным, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира. Владимир Зеленский раскритиковал визит Моди в Москву.

Командир чеченского отряда „Ахмат“ Апти Алаудинов обратился к родителям срочников, просивших не отправлять сыновей в Курскую область, и заявил, что их дети должны воевать. „Друзья, если ваши дети, 18-летние, уже находятся в министерстве обороны, они являются служащими. И должны защищать свое Отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу“, — заявил Алаудинов.

Z-блогеры сообщили, что ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области в районе села Карыж. Об этом написали провоенные блогеры Владимир Романов и Юрий Подоляка. Всего в этом районе три моста, один был разрушен в результате удара ВСУ 16 августа, второй, у села Званное — 18 августа. Таким образом часть Глушковского района, граничащая с Украиной, оказывается отрезанной от основной области.

Минобороны России заявило, что в течение ночи над Белгородской и Курской областями были сбиты четыре украинских беспилотника. Главы регионов о пострадавших в результате атак не сообщали.

Над Украиной сбиты все 11 беспилотников, которые российская армия запустила в течение ночи, заявили в Воздушных силах страны. Дроны были сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.