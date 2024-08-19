„Пускай договорится Путин с вашим Зеленским“ Журналисты The Washington Post побывали в Судже, захваченной ВСУ. Там остаются мирные жители, которые просят о гуманитарном коридоре

Репортеры посетили Суджу в субботу, 17 августа, в сопровождении украинских военных — они ехали вместе с ними на двух машинах. Когда автомобиль проезжал разрушенный пограничный переход, один из солдат с позывным „Крым“, обращаясь к журналистам, сказал: „Добро пожаловать в Россию“. Половина интервью с мирными жителями, отмечает The Washington Post, была сделана также в присутствии украинских военных.

Деревенские дома на окраине Суджи выглядят относительно целыми, отмечают журналисты, однако центр города сильно поврежден обстрелами, а дороги усеяны шрапнелью и обломками снарядов. Российские флаги с административных зданий сняты, но украинские вместо них не висят. Несмотря на ожесточенные бои в регионе, во время пребывания в Судже журналисты слышали только один несильный взрыв. Местные жители говорят, что по ночам взрывы часто звучат громче.

До вторжения ВСУ население Суджи составляло около пяти тысяч человек. Сейчас там остаются те, кто не выехал или уже успел вернуться, когда основные бои затихли. В цокольном этаже бывшей школы, которую журналисты The Washington Post посетили вместе с украинскими военными, укрываются около 70 местных жителей.

Несколько женщин, стоявших перед зданием, когда к ним подошли журналисты, поблагодарили украинских солдат за то, что им предоставляют лекарства, еду и другую помощь. Но обращаясь к ним, они просят о гуманитарном коридоре, чтобы эвакуироваться. „Ну пускай договорится Путин с вашим Зеленским, я не знаю, какие тут надо отношения, чтобы нас куда-нибудь туда, а ваших бы сюда, или на обмен, или как угодно. Очень хочется какой-то договоренности, ребята. Вы молодцы, спасибо вам, к нам очень хорошо относитесь, но вы сами поймите, мы хотим к своим детям вернуться“, — говорит, чуть не плача, 57-летняя Марина, обращаясь к украинским солдатам, сопровождавшим журналистов.