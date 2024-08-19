Вирус оспы обезьян: что важно знать

Глобальная вспышка оспы обезьян была совсем недавно, в 2022–2023 гг., но нынешняя эпидемия вызвана гораздо более опасным штаммом. Что следует знать о новом вирусе и приведет ли его распространение к глобальной пандемии?

Как передается обезьянья оспа и каковы ее симптомы?

Оспа обезьян — крайне заразное вирусное заболевание.

Изначально вирус передавался от животных к человеку, но теперь он передается и от человека к человеку через непосредственный телесный контакт, например, во время секса, а также воздушно-капельным путем — если больной дышит в лицо другого человека или разговаривает близко к нему.

Вирус также может распространяться через прикосновение к предметам, включая постельное белье, одежду и полотенца.

Обезьянья оспа может передаваться через тесный контакт с зараженными животными — обезьянами, крысами и белками.

Болезнь сопровождается симптомами, похожими на симптомы гриппа, а также сыпью и волдырями на коже. Сыпь часто появляется на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего — на ладони и ступни (подошвы).

В серьезных случаях очаги поражения могут охватывать все тело, особенно рот, глаза и гениталии.

Сыпь, которая может быть очень зудящей или болезненной, проходит через несколько стадий. В конечном счете на ее месте образуется корка, которая впоследствии отпадает. Это может привести к образованию рубцов.

Общая длительность заболевания — от 14 до 21 дня, оно может пройти само по себе.

Но в некоторых случаях заражение вирусом приводит к летальному исходу (в среднем в четырех случаях из ста), особенно среди уязвимых групп населения, включая маленьких детей.

Раньше вспышка этой оспы была вызвана менее опасным штаммом — т. н. кладой II.

Сейчас по Африке распространилась клада I, которая убивает до 10% заболевших.

В каких странах распространяется оспа?

Согласно ВОЗ, по состоянию на конец июня случаи обезьяньей оспы были зафиксированы в 116 странах.