Переговоры Израиля с ХАМАС: обе стороны не готовы на компромиссы, Блинкен призывает не срывать соглашение

Блинкен, совершающий свое девятое региональное турне с момента нападения ХАМАС 7 октября, сказал, что он вернулся в Тель-Авив, чтобы довести это соглашение до финишной черты.

„Это решающий момент — возможно, лучшая, и может быть, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и поставить всех на лучший путь к прочному миру и безопасности“, — сказал Блинкен в ходе встречи с президентом Израиля Исааком Херцогом.

Блинкен встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, после чего намерен отправиться в Каир, где на этой неделе должны возобновиться переговоры о прекращении огня.

„Мы работаем над тем, чтобы не было никакой эскалации, никаких провокаций, никаких действий, которые могли бы хоть как-то отдалить нас от завершения сделки или, если на то пошло, привести к эскалации конфликта в других местах и к большей его интенсивности, — сказал Блинкен. — Настало время это сделать, а также сделать так, что никто не предпринимал никаких шагов, могущих сорвать этот процесс“.

Несколько дней назад Соединенные Штаты выдвинули предложения, которые, по мнению США и посредников в лице Катара и Египта, позволят устранить разногласия между враждующими сторонами.

В основе переговорного процесса лежит соглашение, которое Байден изложил 31 мая, но приписал Израилю. Согласно ему, боевые действия будут заморожены на шесть недель заморозит боевые действия на первые шесть недель и приведет к освобождению заложников и заключенных.

Американские официальные лица с новым оптимизмом говорят о том, что сделка вышла на финишную прямую, но в то же время предупреждают, что еще многое предстоит согласовать.

Американские, катарские и египетские посредники заявили, что переговоры о прекращении огня в более чем 10-месячной войне продвигаются вперед, а президент США Джо Байден сказал, что „мы ближе, чем когда-либо“.