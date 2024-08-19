ВИДЕО | Военные РФ ограбили магазин в Курской области

Двое мужчин в военной форме ограбили салон сотовой связи в поселке Глушково Курской области, подконтрольном ВС РФ. Видео произошедшего опубликовал вечером в воскресенье, 18 августа, Telegram-канал „Типичный Курск“. Журналисты „Агентства“ идентифицировали личность одного из злоумышленников - им оказался боец чеченских подразделений. В соцсетях он подписывается как Юсуф Абдулвадудов, а на одном из фото позирует в футболке с надписью „Полк им. Ахмата Кадырова“.

Участие чеченских бойцов в ограблении косвенно подтвердил и советник врио губернатора Курской области Роман Алехин - он написал пост в Telegram под названием „В семье не без урода“, попросив не присылать ему „видео с двумя чеченцами, которые выносят магазин сотовой связи“, так как о мародерстве уже сообщили „в компетентные органы“. Алехин также призвал сообщать о других подобных происшествиях, тем самым не исключив, что это не единичный случай мародерства со стороны военных РФ.

Военные РФ в приграничных регионах и наступление ВСУ в Курской области

На опубликованной в Telegram записи с камеры видеонаблюдения видно, как военные разбивают окна и витрины, вынося товары из салона сотовой связи. После публикации видео российские провоенные блогеры сообщили, что мародеры найдены.

На прошлой неделе местные власти объявили об обязательной эвакуации поселка Глушково из-за наступления ВСУ в соседнем Суджанском районе. Глушково остается под контролем российских военных.

Как напоминает „Агентство“, именно чеченские подразделения должны были защищать приграничные регионы от атак ВСУ, однако не смогли остановить наступление украинской армии. Командир спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов заявил, что чеченские подразделения „разминулись“ с украинскими военными и поэтому не смогли отразить атаку. При этом российские провоенные блогеры писали, что бойцы „Ахмата“ не оказали сопротивления ВСУ.