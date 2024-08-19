ВИДЕО | Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области: есть пострадавшие, введен режим ЧС

Ликвидировать возгорание не удается уже более суток, написал Голубев. „Сейчас все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения“, — заявил глава региона. В Пролетарском районе из-за пожара объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Нефтебазу в Пролетарске в ночь на 18 августа атаковал дрон. Власти региона заявили, что беспилотник удалось сбить, но упавшие обломки вызвали пожар. Утром 18 августа уже горящую нефтебазу еще раз атаковали дроны, из-за чего, сообщали власти региона, тушение пожара пришлось прервать. Ранее власти Ростовской области говорили, что при пожаре никто не пострадал.

Генштаб ВСУ заявил, что атаку нефтебазы в Пролетарске организовало ГУР Минобороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами. В Пролетарске, говорилось в распространенном Генштабом ВСУ сообщении, хранились нефть и нефтепродукты, используемые, в числе прочего, для нужд российской армии.

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