Андрес Петров, стремящийся вернуться в профессиональный снукерный тур, одержал победу на престижном международном турнире

В финальном матче Петров сначала вышел вперёд со счётом 3:0. Однако Томерсон сумел наладить игру и быстро сравнял счёт — 3:3.

В решающем седьмом фрейме Петров, который провёл последние два сезона в профессиональном снукерном туре, проявил все свои навыки и уверенно выиграл матч со счётом 4:3. До этого в четвертьфинале и полуфинале он одержал победы с таким же результатом, обыграв англичан Саймона Бедфорда и Саймона Блэкуэлла соответственно.

В трёх матчах подряд Петров смог выиграть решающий фрейм. „Сегодня я играл ровно 12 часов. Я не могу описать, что происходит у меня внутри, — написал Петров в социальных сетях. — В финале я показал свою лучшую игру. Райан оказал на меня давление своим камбэком, он упорно боролся. Я желаю ему только лучшего в следующем сезоне“.

Q Tour — это серия турниров по снукеру, которая служит основным отборочным этапом для попадания в профессиональный мейн-тур. В конце сезона 16 лучших игроков серии соревнуются в финальной стадии, где трое лучших получают возможность войти в профессиональную снукерную лигу на два сезона. Благодаря победе на стартовом этапе Андрес Петров стал лидером серии. Игрок, возглавляющий турнирную таблицу по итогам сезона, автоматически возвращается в профессиональный тур.

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