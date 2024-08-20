Латвию атакуют полчища комаров. Эстонии это тоже грозит?

В Латвии этим летом невероятное количество комаров. Наиболее остро с этой проблемой столкнулись жители Риги и Юрмалы. Даже президент Эдгар Ринкевич жалуется на кровососущих насекомых. Корреспондент RusDelfi поговорила с энтомологом Александром Потоцким, чтобы узнать, не грозит ли нам нечто подобное, и как же наиболее эффективно спасаться от этих кровопийц.