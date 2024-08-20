20.08.2024, 09:01
Латвию атакуют полчища комаров. Эстонии это тоже грозит?(5)
ФОТО: | Shutterstock
В Латвии этим летом невероятное количество комаров. Наиболее остро с этой проблемой столкнулись жители Риги и Юрмалы. Даже президент Эдгар Ринкевич жалуется на кровососущих насекомых. Корреспондент RusDelfi поговорила с энтомологом Александром Потоцким, чтобы узнать, не грозит ли нам нечто подобное, и как же наиболее эффективно спасаться от этих кровопийц.
„Взрослый комар - это уже четвёртая, последняя стадия развития насекомого. Сначала яйцо, потом личинка, затем куколка и только после этого взрослые насекомые с крыльями. Развитие этих личинок происходит в воде“, - рассказывает энтомолог.
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