Правда ли, что в XIX веке русского мужика за разговоры о полётах на Луну сослали в селение Байконур?

Эта историческая байка разлетелась по многим печатным и не очень источникам. А существует она в двух вариантах. Согласно одному, „мещанин Никифор Никитин за крамольные речи о полёте на Луну сослан в киргизский посёлок Байконур“.Другая популярная цитата выглядит так: „Доводится до сведения жителей Москвы и губернии, что за незаконные сборища и смутьянские разговоры о каких-то полётах православных на Луну мещанин замоскворецкой части Никита Петров выслан из Москвы под надзор полиции в киргиз-кайсацкое поселение Байконур“.Оба варианта ссылаются на первоисточник — газету „Московские ведомости“ за 1848 год.Известный журналист Ярослав Голованов, который десяток лет проработал спецкором „Комсомольской правды“ на космодроме Байконур, включил случай в трёхтомник своих мемуаров „Заметки вашего современника“. Его примеру последовали десятки других авторов, в том числе академик Троицкий в своём курсе лекций „Россия в XIX веке“. Попала информация и в энциклопедию „Иллюстрированная история Казахстана“. Даже в передаче „Что? Где? Когда?“ про этот случай в 1983 году задали вопрос.

И действительно, история прекрасная. Обычный житель Москвы в XIX веке начинает мечтать о фантастических полётах человека на Луну. Его за вольнодумство ссылают в глухую степь, в то самое место, где век спустя построят космодром и ракета унесёт в небо первого космонавта Земли. Параллель настолько красивая, что легко усомниться в её реалистичности.

Следы ведут нас хоть и не в XIX век, но в уже далёкий 1974 год. В газете „Днепр вечерний“ вышла заметка старшего научного сотрудника Днепропетровского исторического музея Валерия Пименова. Историк писал, что, перебирая отдельные архивные номера „Московских ведомостей“, наткнулся на вышеприведённую информацию. Заметка понравилась читателям, один из них даже вырезал статью и переслал в редакцию всесоюзной газеты „Известия“. А это уже была гарантия славы. Одна перепечатка — и про мечтательного мещанина узнал каждый второй житель СССР: