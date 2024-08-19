ВИДЕО | В Тель-Авиве возле синагоги произошел взрыв. Полиция расследует попытку теракта

В результате взрыва один погибший — это 50-летний мужчина. Он попал на камеры наблюдения. На записях видно, что у него на спине рюкзак, в котором, по данным полиции, и была взрывчатка, ставшая причиной его гибели. По данным армейского радио „Кан“, погибший был палестинцем, который приехал из района города Наблус, расположенного на Западном берегу реки Иордан.

Еще один человек пострадал при взрыве — проезжавший мимо на скутере 33-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести.

Портал Ynet отмечает, что взрыв произошел во время вечерней молитвы, когда в синагоге были десятки человек. Был ли взрыв преднамеренным или же, по каким-то причинам, он произошел раньше, чем террорист успел добраться до своей цели, неясно.

Ответственность за взрыв взяло на себя военное крыло ХАМАС. В заявлении террористической группировки говорится, что теракт был спланирован совместно с „Палестинским исламским джихадом“ и что это был взрыв террориста-смертника.

По словам главы полиции района Аялон в Тель-Авиве Хаима Бобалила, то, что террорист не взорвался в ближайшей синагоге или в торговом центре, было чудом. „Это могло закончиться десятками смертей“, — добавил он.

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