В чемпионате Эстонии по хоккею сезона 2024/2025 примут участие шесть команд

В чемпионате Эстонии по хоккею сезона 2024/25 примут участие шесть команд: таллиннские „Пантер“ и „Вайперс“, тартуский „Вялк-494“, нарвская „Паэмурру“, а также кохтла-ярвеские „Эверест“ и „Виру Спутник“. Как сообщает Эстонский хоккейный союз, в новом сезоне добавился один участник — команда „Вайперс“.

Регулярный чемпионат будет состоять из четырех кругов, после чего начнутся игры плей-офф, куда выйдут четыре лучшие команды.

Турнир стартует в конце сентября. Действующим чемпионом является нарвская команда „Паэмурру“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .