У многих семей в Эстонии нет средств, чтобы собрать детей в школу. Но вы можете им помочь
Новости об урезании семейных пособий и увеличении налогов (читай: снижении покупательной способности) беспокоят, несомненно, всех, но больнее всего последствия подобных политических решений бьют по тем семьям, которые и до этого находились в уязвимом финансовом положении. А таких в Эстонии немало.
Благотворительная организация „Тепло Сердец“ (MTÜ Südamete Soojus) четвертый год подряд собирает детей из кризисных семей в школу в рамках акции „КанцЯбрь“ - „Канцелярский сентябрь“.
„В 2023 году Эстония достигла самого высокого уровня бедности (24,5%), и к нам стало обращаться все больше людей, которым не то что не на что купить дорогие лекарства... У них нет возможности купить элементарные и жизненно необходимые вещи, - написала на странице организации „Тепло Сердец“ в Facebook ее руководитель Анна Рехема. - Поэтому в этом году, наша с EHPV - Eesti HIV-positiivsete võrgustik ежегодная акция „КанцЯбрь“, когда вы можете купить нуждающимся деткам канцтовары и рюкзаки, крайне важна и нужна. И каждый из вас может стать звеном этой невероятной цепочки добра. Стоит лишь открыть табличку, выбрать ребенка, вписать свои данные рядом в графе и подарить ребенку из малоимущей семьи возможность в этом году 1 сентября прийти в школу с новыми красивыми вещами, которые вы купите с любовью и заботой.
Ведь кто знает, возможно лет через 10 этот ребенок, тоже сделает кого-то счастливым? И цепочка добра никогда не оборвется“.
По словам организаторов, акция „КанцЯбрь“ каждый год помогает людям чувствовать поддержку. В этом году ваша помощь особенно нужна тем, чей доход хромает, кто остался без работы и вынужден жить только на пособия. Акция „КанцЯбрь-2024“ проходит в четырех городах Эстонии - Нарве, Йыхви, Таллинне и Тарту, помощь в ее рамках очень надеются получить 73 ребенка.
Как поучаствовать в акции:
До 29 августа принести ручки, тетрадки, цветную бумагу, фломастеры, ножницы, линейки, стирательные резинки в подходящий пункт сбора:
Взять шефство над конкретной семьей/семьями и купить необходимые канцтовары по списку. Список семей и их нужд можно найти по ссылке https://bit.ly/kantsJabr2024
25 августа (воскресенье) в рамках Дня дворовых кафе в микрорайоне Сикупилли-Маяка посетить кафе добрых дел „Тепло сердец“, куда можно будет принести купленные для нуждающихся семей канцтовары. Кроме того, все вырученные средства также пойдут на поддержку акции „КанцЯбрь“.
Если у вас нет времени ходить по магазинам, можно сделать перевод с пометкой „KantsJabr2024“ на расчетный счет организации.
Больше информации об НКО „Тепло Сердец“ вы найдете на странице sydametesoojus.ee и в Facebook: facebook.com/sydamete.soojus.