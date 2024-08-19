У многих семей в Эстонии нет средств, чтобы собрать детей в школу. Но вы можете им помочь

„В 2023 году Эстония достигла самого высокого уровня бедности (24,5%), и к нам стало обращаться все больше людей, которым не то что не на что купить дорогие лекарства... У них нет возможности купить элементарные и жизненно необходимые вещи, - написала на странице организации „Тепло Сердец“ в Facebook ее руководитель Анна Рехема. - Поэтому в этом году, наша с EHPV - Eesti HIV-positiivsete võrgustik ежегодная акция „КанцЯбрь“, когда вы можете купить нуждающимся деткам канцтовары и рюкзаки, крайне важна и нужна. И каждый из вас может стать звеном этой невероятной цепочки добра. Стоит лишь открыть табличку, выбрать ребенка, вписать свои данные рядом в графе и подарить ребенку из малоимущей семьи возможность в этом году 1 сентября прийти в школу с новыми красивыми вещами, которые вы купите с любовью и заботой.