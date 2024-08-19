Z-блогеры утверждают, что ВСУ уничтожили третий (и последний) мост в Глушковском районе Курской области. Подтверждений этому пока нет

Об уничтожении моста, расположенного в районе села Карыж, утром 19 августа сообщил „военкор“ Владимир Романов. Подробностей он не привел.

Провоенный блогер Юрий Подоляка написал, что „противник добил и последний стационарный мост через реку Сейм“. По его словам, теперь российские войска обеспечиваются при помощи понтонной переправы, и этого „вполне хватает для ведения эффективных действий по сдерживанию атак ВСУ“.

Вслед за Подолякой о разрушении моста написал и советник врио губернатора региона Роман Алехин, который также утверждает, что „серьезного перевеса это не даст“, поскольку российские военные „быстро навели понтонные переправы“.

Фото и видео уничтожения моста военные блогеры не публикуют. ВСУ пока не сообщали об ударе по мосту.

В Глушковском районе три моста через реку Сейм. Один из них, в районе села Глушково, был разрушен в результате удара 16 августа. Вначале о разрушении моста также сообщили провоенные блогеры (включая Романа Алехина) и анонимные телеграм-каналы. Позже ВСУ опубликовали видео удара по мосту.

18 августа командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о разрушении второго моста, расположенного в районе села Званное.

С разрушением мостов часть Глушковского района, граничащая с Украиной, оказывается отрезанной от основной области, отмечали Z-блогеры. Кроме того, мосты играли важную роль в логистике российских военных в этом районе.

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