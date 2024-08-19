ВИДЕО | На Филиппинах реализовали первый в истории баскетбола четырехочковый бросок

Американский защитник „Мералко Болтс“ Крис Банкеро стал первым в истории, кто реализовал четырехочковый бросок в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA).

С нового сезона на Филиппинах в Кубке управляющих, одном из трех основных турниров Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA), была внедрена четырехочковая линия, расположенная в 27 футах (8,2 метра) от кольца. Это нововведение впервые опробовали на Матче звезд в 2023 году, и PBA стала первой крупной профессиональной баскетбольной лигой 5х5, включившей четырехочковые броски в свой регламент.

Команда Криса Банкеро одержала победу над „Магнолия Хотшотс“ со счетом 99:94 в первом матче сезона, который состоялся в воскресенье в Кесон-Сити на острове Лусон. В первой четверти его одноклубник Крис Ньюсом предпринял первую попытку выполнить четырехочковый бросок, но не попал в кольцо. Во второй четверти Банкеро успешно реализовал четырехочковый бросок, став первым в истории PBA, а спустя несколько минут то же самое удалось и Холо Мендосе, еще одному игроку „Болтс“.

Филиппинская баскетбольная ассоциация (PBA), основанная в 1975 году, является первой профессиональной баскетбольной лигой в Азии и второй по старшинству среди ныне действующих после НБА. Четырехочковые броски уже используются в некоторых лигах формата 3х3 и на непрофессиональных турнирах, где игроки должны выполнять бросок из определенной зоны на площадке.

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