Президент Украины назвал основную задачу операции ВСУ в Курской области

Кроме того, по словам Зеленского, украинские военные по всей линии фронта, в том числе и в Курской области, занимаются уничтожением „российского военного потенциала“.

Президент Украины в вечернем обращении отдельно упомянул, что войска РФ наступают у Торецка и Покровска, но украинские военные, подчеркнул он, „делают все для сохранения позиций“.

Зеленский также обратился к союзникам Украины с просьбой ускорить поставку военной помощи. „У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов“, — подчеркнул президент Украины.

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