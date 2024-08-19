Президент Украины назвал основную задачу операции ВСУ в Курской области
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 августа заявил, что главная задача операции ВСУ в Курской области — „создание буферной зоны на территории агрессора“, пишет „Медуза“.
Кроме того, по словам Зеленского, украинские военные по всей линии фронта, в том числе и в Курской области, занимаются уничтожением „российского военного потенциала“.
Президент Украины в вечернем обращении отдельно упомянул, что войска РФ наступают у Торецка и Покровска, но украинские военные, подчеркнул он, „делают все для сохранения позиций“.
Зеленский также обратился к союзникам Украины с просьбой ускорить поставку военной помощи. „У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов“, — подчеркнул президент Украины.
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