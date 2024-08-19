Зачем Путин поехал в Азербайджан?

По сообщению Кремля, во время визита будут обсуждаться вопросы развития союзнических и стратегических отношений между Азербайджаном и Россией. Ожидается, что Путин также обсудит с президентом Ильхамом Алиевым мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Почему Путин приезжает именно сейчас? Анализ

Кенуль Халилова, редактор Азербайджанской службы Би-би-си

Это первый визит Владимира Путина в Азербайджан после того, как он начал войну против Украины два года назад.

Этот визит также происходит в то время, когда Украина вторглась на российскую территорию и бои идут в самой России.

После того как Запад изолировал Путина за аннексию украинских земель, он стремится укрепить свои связи с союзниками и найти новых.

Он подписал соглашение о союзничестве с Азербайджаном в те дни, когда его армия вторглась на украинскую территорию. Несмотря на то, что азербайджанское правительство сохраняет хорошие отношения с Украиной и Западом, оно никогда не отворачивалось от Путина. Нынешний государственный визит также является возможностью для российского лидера продемонстрировать миру, что у него есть поддержка.

Примечательно, что до визита в Азербайджан Путин совершил государственные визиты в Северную Корею и Вьетнам.

Вопрос газа

После вторжения России в Украину и введения западных санкций Москва прекратила экспорт газа в европейские страны. Взамен Азербайджан подписал соглашение с Европейским союзом и согласился увеличить экспорт газа для снабжения стран Европы, которые остались без российского газа.

Политический аналитик Фуад Шахбазов считает, что основные цели текущего визита Владимира Путина в Азербайджан связаны с экономическими и, в первую очередь, энергетическими вопросами.

По его мнению, во время визита может быть подписан новый документ о транспортировке газа между Азербайджаном и Россией.