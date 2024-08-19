Спортсменка, пробежавшая более 680 километров, установила новый рекорд Эстонии

За шесть дней уроженка Тарту Юлия Ракитина пробежала 682,951 километра, что позволило ей занять второе место в гонке. Победительницей стала шведка Луиза Кьельссон, преодолевшая 754,672 километра. Ракитина опередила занявшую третье место участницу из Германии более чем на 16 километров.

Юлия Ракитина превзошла предыдущий рекорд Эстонии, который принадлежал Ает Кийслой и составлял 541,107 километра, более чем на 140 километров.

Кроме того, результат Юлии Ракитиной стал абсолютным рекордом Эстонии, поскольку ни один эстонский мужчина еще не участвовал в шестидневной гонке.

В последние годы Юлия Ракитина зарекомендовала себя как одна из ведущих эстонских ультрабегуний. Этим летом она также установила рекорд Эстонии среди женщин в 24-часовом забеге – 205,550 км – на соревнованиях по ультрабегу в немецком Боттропе.

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