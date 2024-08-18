РФ перебросила к Курску до 5 000 военных с фронта в Украине

Россия к середине текущей недели перебросила с фронта в Украине до 5 000 военных для обороны Курской области на фоне наступления украинских вооруженных сил (ВСУ). Об этом в субботу, 17 августа, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, только одна бригада была выведена из Донецкой области, где сконцентрированы основные наступательные силы РФ, другие - с менее важных участков фронта.

Между тем собеседник издания выразил мнение, что Москве может понадобиться свыше 20 тыс. хорошо подготовленных солдат, чтобы выбить ВСУ из Курской области.

WSJ: Украина направила под Курск до 6 тыс. солдат

В свою очередь, по западным оценкам, Украина направила под Курск до 6 тыс. солдат и еще до 4 тыс. - в Сумскую область для поддержки наступления. Источник WSJ уточнил, что чтобы не ослаблять линию фронта, значительная часть войск была выведена из резерва.

Украинские подразделения радиоэлектронной борьбы выдвинулись на территорию РФ раньше основных механизированных штурмовых сил, чтобы создать помехи российской технике и не дать военным засечь украинские позиции или перехватить связь, отметило издание.

Такое необычное развертывание создало „защитный пузырь“ вокруг наступающих украинских штурмовых сил, констатировала WSJ. Во главе наступления стояли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады - одни из самых мощных подразделений Украины - оснащенные американскими боевыми бронемашинами Stryker и германскими боевыми машинами пехоты Marder.

По словам одного из украинских операторов беспилотников, российской бронетехники было мало, потому что она была оттянута на север, и украинские штурмовые отряды смогли быстро продвинуться вглубь территории РФ.

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Подготовка к операции началась ранее этим летом, когда ВСУ использовали беспилотники для атаки на инфраструктуру Курска, включая электросети, склады с боеприпасами и топливом и оборудование для видеонаблюдения.