Правительство Великобритании хочет приравнять женоненавистничество к экстремизму

Министр внутренних дел Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию борьбы с экстремизмом в Великобритании, чтобы определить, как лучше бороться с угрозами, исходящими от опасных идеологий, пишет BBC News Русская служба.

По мнению правительства, ненависть к женщинам — одна из идеологических тенденций, набирающих популярность. По словам Купер, рост экстремизма наблюдается „как в интернете, так и на наших улицах“ и он „разрушает саму ткань наших сообществ и нашей демократии“.

Предполагается изучить рост исламистского и ультраправого экстремизма в Великобритании, а также более широкие идеологические тенденции, включая крайнее женоненавистничество или „убеждения, которые укладываются в более широкие категории, такие как фиксация на насилии“, сказала Купер.

Также будут изучены причины радикализации молодежи и ее поведение. Стратегия будет „отслеживать экстремистские тенденции“, чтобы разработать способы пресечения и отвлечения людей от них, продолжила министр.

По ее словам, новая стратегия также „выявит пробелы в существующей политике, которые необходимо устранить, чтобы пресечь деятельность тех, кто продвигает вредные и ненавистнические убеждения и насилие“.

Купер считает, что в последние годы борьба с экстремизмом оказалась изрядно выхолощена.

В ходе предвыборной кампании лейбористы обещали представить новую стратегию борьбы с экстремизмом. Согласно заявлению Министерства внутренних дел, она станет ответом на эволюцию модели экстремизма по всей Великобритании.

Сколько времени уйдет на формирование новой стратегии, пока непонятно. После прихода к власти лейбористы объявили о пересмотре политики в нескольких областях, включая Ревизию стратегической обороны, ревизию расходов и пересмотр национальной школьной программы.