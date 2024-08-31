ПОЗИТИВНАЯ НАРВА | Из Днепра в Нарву: как волонтер из Украины нашла свое призвание на северо-востоке Эстонии

Энергичная, целеустремленная и креативная нарвитянка Юлия Дем (32) работает в сфере молодежной работы и андрагогики. Переехав из Украины, Юлия быстро нашла свое место в Нарве, и с тех пор активно вносит свой вклад в развитие города. Она помогает молодым нарвитянам справляться с вызовами современного мира, участвовать в международных проектах и обмениваться опытом. Юлия любит Нарву за ее уют и сильное чувство общности, а также верит в потенциал города для создания чего-то нового. Для нее важно, чтобы молодежь могла находить здесь возможности для самореализации и чувствовать, что их вклад значим.