Новости Ида-Вирумаа
31.08.2024, 09:33

ПОЗИТИВНАЯ НАРВА | Из Днепра в Нарву: как волонтер из Украины нашла свое призвание на северо-востоке Эстонии

 
Юлия Дем
Юлия Дем
ФОТО: Erakogu

Безработица, неудачи в изучении эстонского, очередь на границе. Непростые новости из Ида-Вирумаа набили оскомину. Однако героиня второго эпизода „Позитивная Нарва“ Юлия Дем словно не замечает проблем в любимом городе. 10 лет назад молодежный работник переехала в Нарву из Днепра и теперь помогает подрастающему поколению строить свое будущее.

Энергичная, целеустремленная и креативная нарвитянка Юлия Дем (32) работает в сфере молодежной работы и андрагогики. Переехав из Украины, Юлия быстро нашла свое место в Нарве, и с тех пор активно вносит свой вклад в развитие города. Она помогает молодым нарвитянам справляться с вызовами современного мира, участвовать в международных проектах и обмениваться опытом. Юлия любит Нарву за ее уют и сильное чувство общности, а также верит в потенциал города для создания чего-то нового. Для нее важно, чтобы молодежь могла находить здесь возможности для самореализации и чувствовать, что их вклад значим.

Юлия родилась и выросла в украинском городе-миллионнике Днепр (в то время Днепропетровск). Получив степень бакалавра по социальной науке и международным отношениям, она решила попробовать свои силы за границей. Именно поэтому в возрасте 22 лет Юлия впервые приехала в Нарву в качестве волонтера. Вначале она планировала остаться в Эстонии на 9 месяцев, но вскоре поняла, что нашла в маленькой Нарве то, что искала.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии