ПОЗИТИВНАЯ НАРВА | Из Днепра в Нарву: как волонтер из Украины нашла свое призвание на северо-востоке Эстонии
Безработица, неудачи в изучении эстонского, очередь на границе. Непростые новости из Ида-Вирумаа набили оскомину. Однако героиня второго эпизода „Позитивная Нарва“ Юлия Дем словно не замечает проблем в любимом городе. 10 лет назад молодежный работник переехала в Нарву из Днепра и теперь помогает подрастающему поколению строить свое будущее.
Энергичная, целеустремленная и креативная нарвитянка Юлия Дем (32) работает в сфере молодежной работы и андрагогики. Переехав из Украины, Юлия быстро нашла свое место в Нарве, и с тех пор активно вносит свой вклад в развитие города. Она помогает молодым нарвитянам справляться с вызовами современного мира, участвовать в международных проектах и обмениваться опытом. Юлия любит Нарву за ее уют и сильное чувство общности, а также верит в потенциал города для создания чего-то нового. Для нее важно, чтобы молодежь могла находить здесь возможности для самореализации и чувствовать, что их вклад значим.