В Испании неизвестный с ножом напал на детей на футбольном поле, один мальчик погиб(10)
В воскресенье, 18 августа, в одном из городков испанской провинции Толедо неизвестный в маске, вооруженный ножом, напал на детей на футбольном поле и убил одного мальчика, пишет rus.err.ee.
Случай произошел в небольшом городке Мосехон с населением около 5000 человек. Группа детей играла на местном футбольном поле на окраине, когда на них напал молодой человек с закрытым маской лицом и вооруженный ножом, передает „Европейская правда“ со ссылкой на El Pais.
11-летний мальчик от полученных ранений скончался. Нападавший скрылся с места происшествия.
Полиция предполагает, что это юноша в возрасте 16-17 лет. Предположений о его мотивах и любых других деталей о нем не сообщают.
В городе начали масштабную операцию с целью установить местонахождение и задержать преступника.
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