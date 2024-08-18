За рубежом
18.08.2024, 19:18

В Испании неизвестный с ножом напал на детей на футбольном поле, один мальчик погиб

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В воскресенье, 18 августа, в одном из городков испанской провинции Толедо неизвестный в маске, вооруженный ножом, напал на детей на футбольном поле и убил одного мальчика, пишет rus.err.ee.

Случай произошел в небольшом городке Мосехон с населением около 5000 человек. Группа детей играла на местном футбольном поле на окраине, когда на них напал молодой человек с закрытым маской лицом и вооруженный ножом, передает „Европейская правда“ со ссылкой на El Pais.

11-летний мальчик от полученных ранений скончался. Нападавший скрылся с места происшествия.

Полиция предполагает, что это юноша в возрасте 16-17 лет. Предположений о его мотивах и любых других деталей о нем не сообщают.

В городе начали масштабную операцию с целью установить местонахождение и задержать преступника.

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