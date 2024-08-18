В ФРГ раскритиковали отказ от дополнительной помощи Украине

Планы правительства Германии ограничить помощь Украине уже одобренным финансированием раскритиковали как в оппозиции, так и в правящих партиях ФРГ.

„Светофорная коалиция занимается политикой в стиле Дональда Трампа, прекращая дальнейшую помощь Украине в результате внутриполитических дрязг. Разница лишь в том, что для Германии поддержка Украины означает финансирование собственной безопасности“, - написал в субботу, 17 августа, на платформе Х эксперт оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Его однопартиец, эксперт ХДС по вопросам бюджета Инго Гэдехенс (Ingo Gädechens) заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и правящая коалиция демонстрируют „беспрецедентное лицемерие“ в отношении Украины: с одной стороны, Шольц постоянно обещает „поддерживать Украину в военном плане столько, сколько потребуется“, а с другой - пытается стать „канцлером мира“. Это противоречие и привело к нынешней ситуации, считает оппозиционный политик.

Планы прекратить дополнительную помощь Киеву раскритиковали и в партии „зеленых“, входящей в правительство Германии. „Украина совершенно однозначно и в дальнейшем нуждается в нашей полной солидарности и поддержке. Для этого должны быть предоставлены все необходимые финансовые ресурсы“, - подчеркнула председатель фракции „зеленых“ в бундестаге Бритта Хассельман (Britta Haßelmann).

А эксперт по вопросам обороны Кристиан Клинк (Kristian Klinck) от СДПГ, также входящей в правящую коалицию Германии, призвал не приносить Украину в жертву „долговому тормозу“ - так в Германии называют комплекс мер, не позволяющих сильно увеличивать долговой бюджет государства. „Дать пространство для дипломатии - конечно, правильно. Но мы должны и дальше предоставлять Украине возможность выстоять в ее оборонительной войне. В частности, необходимо срочно доставить системы ПВО для защиты ее гражданского населения“, - отметил он в разговоре с Der Spiegel.