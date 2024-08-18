ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (907-й день) | Лукашенко заявил, что „Украина денацифицирована“

В интервью Александр Лукашенко, в частности, высказался о наступлении ВСУ в Курской области России, передает ВГТРК. Лукашенко заявил, что Украина „идет на повышение ставок“. По его мнению, „это неправильно“. Он также выразил уверенность в том, что „Путин и российские войска снесут украинских военных“ в Курской области. Кроме того, Лукашенко утверждает, что украинские беспилотники „постоянно нарушают“ границу Беларуси на юго-востоке страны. Он призвал Киев и Москву сесть за стол переговоров, добавив, что в противном случае „будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины“. По мнению Лукашенко, около 70% жителей Украины „ненавидят Зеленского“. Откуда у него такие данные, он не уточнил. „Нет там уже этих „нациков“. „Денацифицирована“ Украина“, — добавил он. При этом Лукашенко отметил, что Беларусь „была вынуждена“ перебросить к границе с Украиной почти треть своих войск, так как ВСУ „держит у границ с Беларусью более 120 тысяч военных“.