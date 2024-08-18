ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (907-й день) | Лукашенко заявил, что „Украина денацифицирована“
Подводим итоги очередного дня войны.
The Sunday Times: британские дроны сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ в Курской области
Украинские военные в ходе операции в Курской области России используют полученные от Великобритании дроны, пишет The Sunday Times. Эти беспилотники, название и технические характеристики которых издание не уточняет, „сыграли ключевую роль“ в наступлении.
Ранее стало известно, что украинские военные в ходе операции в Курской области России использовали британские танки Challenger 2. Тогда отмечалось, что речь может идти о первом случае, когда британские танки, переданные Украине, использовали в боях на территории России.
Как отмечает The Sunday Times, новое британское правительство во главе с Киром Стармером решило более открыто признавать использование переданного Великобританией оружия, в том числе и на международно признанной территории России.
„Никакой застенчивости поводу того, что британское оружие применяется на территории России в рамках обороны Украины, не будет“, — прокомментировал новый подход источник издания в аппарате правительства. „Мы должны гордиться тем, что предоставили то, что помогает Украине обороняться“, — сказал он.
Единственное британское оружие, которое пока не может использоваться на территории России, отмечает издание, это ракеты Storm Shadow. Британское правительство выступает за снятие этого запрета, но, по версии The Sunday Times, пока не может сделать это из-за позиции союзников.
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Россия перебросила в Курскую область около пяти тысяч военных из Украины. Для отражения наступления ВСУ ей потребуется более 20 тысяч военнослужащих — WSJ
По данным собеседника The Wall Street Journal, среди сил, переброшенных российским командованием в Курскую область, есть бригада из Донецкой области, где войска РФ ведут наступление. Остальные войска были сняты с менее важных для российской армии в данный момент участков фронта. Однако, считает источник WSJ, такого усиления недостаточно для того, чтобы заставить украинские войска отступить из Курской области. По оценке издания, для этого России придется задействовать более 20 тысяч хорошо подготовленных военных. Украина, в свою очередь, направила в Курскую область до шести тысяч военных, ссылается WSJ на данные западных экспертов. Еще четыре тысячи бойцов ВСУ переброшены в приграничную Сумскую область.
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В МИД РФ отрицают срыв переговоров с Украиной из-за наступления в Курской области
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова прокомментировала субботнюю публикацию в Washington Post о том, что Россия и Украина готовились начать переговоры через посредников в Катаре о взаимной приостановке атак на энергетическую инфраструктуру, но после начала украинского наступления в Курской области Россия отказалась от первой встречи.
„Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется“, — цитирует Захарову „Интерфакс“.
Washington Post не утверждала, что переговоры уже идут; она писала о них в будущем времени, так что слова Захаровой о том, что переговоры „не велись и не ведутся“, не исключают, что они могут начаться в будущем.
Вашингтонский „Институт изучения войны“ минувшей ночью допускал, что это может произойти и что начало переговоров по этому вопросу отложено временно. При этом ISW сомневается в серьёзности намерений Москвы и её готовности соблюдать мораторий, даже если о нем договорятся.
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В ФРГ раскритиковали отказ от дополнительной помощи Украине
Канцлер Шольц и министр финансов Линднер ожидают, что за счет этих денег Украине удастся покрывать значительную часть своих военных потребностей, пишет FAS.
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Лукашенко дал интервью телеканалу „Россия“. Он заявил, что в Украине „уже нет нациков“, но Беларусь все равно перебросила к границе треть своей армии
В интервью Александр Лукашенко, в частности, высказался о наступлении ВСУ в Курской области России, передает ВГТРК. Лукашенко заявил, что Украина „идет на повышение ставок“. По его мнению, „это неправильно“. Он также выразил уверенность в том, что „Путин и российские войска снесут украинских военных“ в Курской области. Кроме того, Лукашенко утверждает, что украинские беспилотники „постоянно нарушают“ границу Беларуси на юго-востоке страны. Он призвал Киев и Москву сесть за стол переговоров, добавив, что в противном случае „будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины“. По мнению Лукашенко, около 70% жителей Украины „ненавидят Зеленского“. Откуда у него такие данные, он не уточнил. „Нет там уже этих „нациков“. „Денацифицирована“ Украина“, — добавил он. При этом Лукашенко отметил, что Беларусь „была вынуждена“ перебросить к границе с Украиной почти треть своих войск, так как ВСУ „держит у границ с Беларусью более 120 тысяч военных“.
При этом, как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины ГПСУ полковник Андрей Демченко в интервью „Украинской правде“, украинские пограничники не наблюдают увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной. Демченко отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку агрессивными заявлениями, которые не соответствуют действительности.
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ВСУ повредили второй мост через реку Сейм
О повреждении ещё одного моста через реку Сейм — в селе Званное Глушковского района Курской области — сообщают российские и украинские телеграм-каналы. На публикуемых фотографиях видно, что дорожное полотно моста в Званном получило серьёзную пробоину. В пятницу, 16 августа, стало известно, что в результате ударов „хаймарсами“ и попадания авиабомбы был полностью уничтожен пролёт моста в селе Глушково. По мостам через реку Сейм проходят важные коммуникации российских войск, обороняющих приграничье. „Таким образом, в Глушковском районе остался единственный мост в селе Карыж, после очевидного скорого уничтожения которого снабжение обороняющей район группировки ВС РФ (в частности, приграничного Теткино) ляжет на понтоны и лодки. Однако, в случае серьезного давления противника, таких путей снабжения может и не хватить“, — пишет российский телеграм-канал „Военный осведомитель“. В тот же день, когда появилась информация об уничтожении моста в Глушково, журналисты Reuters заметили на спутниковых снимках компании Planet Labs нечто похожее на новый мост. Вероятно, это срочно наведённая российскими военными понтонная переправа, она расположена на расстоянии около 2 км от старого моста.
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Дроны дважды за ночь атаковали нефтебазу в Ростовской области. Произошел пожар
Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что средства ПВО отразили атаку беспилотников на территории промышленных складов в Пролетарске. В результате падения обломков, по его словам, загорелось дизельное топливо. Вскоре губернатор заявил о повторной атаке дронов. К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Ночью над Украиной были сбиты 2 ракеты и 8 „шахедов“ — Воздушные силы Украины
Воздушные силы ВСУ рапортуют, что в ночь на воскресенье были сбиты 2 баллистические и 3 крылатые ракеты, а также все 8 запущенных россиянами ударных беспилотников. Всего российские войска выпустили по Украине 16 ракет и дронов — 1 баллистическую ракету „Искандер-М“, 2 баллистические ракеты KN-23; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59; 3 крылатые ракеты и 8 ударных беспилотников типа „шахед“. Как сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук, ракеты и дроны были сбиты в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей.
Всего на этой неделе российские войска ударили по территории Украины более чем 40 ракетами разных типов, 750 управляемыми авиабомбами и 200 беспилотниками разных типов, сказал в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. За этот террор, как сказал Зеленский, Россия должна ответить „перед судом и историей“.
Источники: BBC, Meduza, DW
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