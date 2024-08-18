„Король“ и его наследие. Почему не все хотят попасть на шоу Леброна?

Леброн Джеймс был одной из самых ярких звезд на Олимпиаде в Париже. Лучший снайпер НБА в истории в возрасте 39 лет в четвертый раз сыграл в олимпийском баскетбольном турнире, причем в этом году был знаменосцем делегации США на церемонии открытия. Он ветеран, который может подобрать команду США в моменты, когда у нее текут слюнки. На ОИ-2024 Леброн выиграл свою третье олимпийское золото (2008, 2012, 2024), но с таким же успехом у него вообще могло не быть медалей.