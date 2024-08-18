Баскетбол
18.08.2024, 14:31

„Король“ и его наследие. Почему не все хотят попасть на шоу Леброна?

 
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
ФОТО: ARIS MESSINIS | Scanpix

Леброн Джеймс был одной из самых ярких звезд на Олимпиаде в Париже. Лучший снайпер НБА в истории в возрасте 39 лет в четвертый раз сыграл в олимпийском баскетбольном турнире, причем в этом году был знаменосцем делегации США на церемонии открытия. Он ветеран, который может подобрать команду США в моменты, когда у нее текут слюнки. На ОИ-2024 Леброн выиграл свою третье олимпийское золото (2008, 2012, 2024), но с таким же успехом у него вообще могло не быть медалей.

На грани рвоты

20 лет назад, на первой Олимпиаде Джеймса, не все были в восторге от позиции молодой суперзвезды баскетбола. В сборной США, потерпевшей фиаско в Афинах, самые красноречивые ветераны, Аллен Айверсон и Стефон Марбери, были людьми с сомнительной репутацией в плане принятия жизненных решений. Молодым талантам, включая Джеймса, было проще пойти по их стопам, чем выбрать своим наставником тихого и медлительного Тима Дункана. Это было неприемлемо для привыкшего к порядку тренера Ларри Брауна, и в какой-то момент Леброн даже оказался на грани дисквалификации за свое поведение.

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