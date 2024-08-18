Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила к границе с Украиной треть своей армии

„Мы запросили: „Вы зачем это делаете?“ Они нам честно сказали: „Вы собираетесь с россиянами нас атаковать из-под Гомеля“. Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели“, — заявил он (здесь и далее цитаты по Белта).

С обеих сторон границы, добавил он, остались те подразделения, которые были перемещены туда в начале войны. „ Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет“, — сказал Лукашенко.

На западной границе Беларуси, по его словам, также усилена оборона. „Выстроены оборонительные рубежи от Бреста к Гродно и выше туда. Практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях. Мы же тоже учимся на этой украинско-российской специальной военной операции (СВО). Мы видим, где надо разместить“, — сказал он.

Начав операцию в Курской области заявил Лукашенко, Украина пошла „на повышение ставок“, что, по его мнению, „неправильно“. „Естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных“, — спрогнозировал он дальнейшее развитие событий. „Встает вопрос: зачем туда зашли? Для того чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов? Уже ж лучших собрали. А что будет на других участках фронта?“ — сказал Лукашенко.

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