ВИДЕО | Сборная Эстонии U16 по баскетболу выиграла дивизион B чемпионата Европы. Награда самого ценного игрока также досталась Эстонии
Юниорская сборная Эстонии по баскетболу (U16) заняла первое место на чемпионате Европы в дивизионе B, который проходил в Скопье (Северная Македония). В финале эстонская команда одержала победу над сборной Румынии со счётом 76:71.
Эстония доминировала большую часть финала, завершив первую половину со счётом 40:30 в свою пользу. В начале четвёртой четверти наша команда вела с отрывом в 18 очков, но в последние минуты румынские баскетболисты сократили разрыв, реализовав два трёхочковых броска. Однако Хендрик Пертель, набравший 15 очков, поставил победную точку, обеспечив Эстонии заслуженную победу.
Посмотреть всю статистику матча можно ЗДЕСЬ.
Эстония проиграла только одну игру на турнире, уступив в последнем групповом матче Швеции с минимальным счётом 77:78. Несмотря на это, наша команда заняла первое место в группе D. В четвертьфинале эстонские баскетболисты уверенно победили Словакию со счётом 73:48, а в полуфинале разгромили Бельгию — 67:46. Помимо Эстонии и Румынии, которые сыграли в финале, в высший дивизион чемпионата Европы также поднялась Швейцария.
Самым ценным игроком турнира был признан баскетболист эстонской сборной Роман Авдеев. В среднем за матч он набирал 12,7 очка, совершал 10,4 подбора и делал 2,1 блок-шота, что помогло Эстонии завоевать золото чемпионата Европы в дивизионе B.
„Прежде всего, я хочу поблагодарить ребят, в том числе и тех, кто не попал на ЧЕ, но внес свой вклад в цикл. Каждый внес свою лепту, чтобы мы оказались там, где находимся сегодня, — победители чемпионата Европы в дивизионе В“, — сказал Бретт Нымме, главный тренер команды U16, слова которого приводит Федерация баскетбола Эстонии. „У ребят большой потенциал, и им еще предстоит много работать, чтобы добиться успеха в мужском баскетболе. Но этот результат показывает, что у них есть все возможности, чтобы стать игроками национальной сборной и играть в эстонской лиге или за рубежом“.
„Во-вторых, я хотел бы поблагодарить свой персонал - Марио Пайсте, Калева Элкена, Викторию Кисселёву - они очень помогали мне все лето. Я также хотел бы поблагодарить Кустаса Пылдоя, Мярта Раама, Микка Пяэскета и Лииси Сакалу. Наконец, я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые были здесь. Они дали нашим ребятам дополнительную энергию, в которой они так нуждались в трудные моменты, а также сыграли большую роль в нашей победе на этом турнире“.
Главный тренер Нымм так подвел итоги финала: „В первой половине матча мы закрыли основного игрока соперника“. Во второй половине мы немного сбавили, но даже когда были сложные моменты, я ни разу не усомнился в команде. Я работал с ними все лето, я знаю, на что способны эти парни, и я знал, что они не дрогнут в трудную минуту. Я не собираюсь выделять кого-то одного - это была победа не отдельного игрока, это была командная победа“.
„На протяжении всего лета у ребят была цель перед глазами, и они действительно показали, что хотят этого и готовы работать ради этого. Они крепкие ребята, и я готов снова вступить в любой бой с ними, и я знаю, что они готовы сражаться за меня до последней секунды. Еще раз снимаю шляпу перед ребятами. Но в конце я сказал им: „Давайте продолжать работать, потому что это всего лишь U16, и, надеюсь, следующим летом наша команда U18 тоже выйдет в элитный дивизион“, — добавил он.
Видео финала:
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.