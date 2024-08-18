ВИДЕО | Сборная Эстонии U16 по баскетболу выиграла дивизион B чемпионата Европы. Награда самого ценного игрока также досталась Эстонии

Эстония доминировала большую часть финала, завершив первую половину со счётом 40:30 в свою пользу. В начале четвёртой четверти наша команда вела с отрывом в 18 очков, но в последние минуты румынские баскетболисты сократили разрыв, реализовав два трёхочковых броска. Однако Хендрик Пертель, набравший 15 очков, поставил победную точку, обеспечив Эстонии заслуженную победу.

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Эстония проиграла только одну игру на турнире, уступив в последнем групповом матче Швеции с минимальным счётом 77:78. Несмотря на это, наша команда заняла первое место в группе D. В четвертьфинале эстонские баскетболисты уверенно победили Словакию со счётом 73:48, а в полуфинале разгромили Бельгию — 67:46. Помимо Эстонии и Румынии, которые сыграли в финале, в высший дивизион чемпионата Европы также поднялась Швейцария.

Самым ценным игроком турнира был признан баскетболист эстонской сборной Роман Авдеев. В среднем за матч он набирал 12,7 очка, совершал 10,4 подбора и делал 2,1 блок-шота, что помогло Эстонии завоевать золото чемпионата Европы в дивизионе B.

„Прежде всего, я хочу поблагодарить ребят, в том числе и тех, кто не попал на ЧЕ, но внес свой вклад в цикл. Каждый внес свою лепту, чтобы мы оказались там, где находимся сегодня, — победители чемпионата Европы в дивизионе В“, — сказал Бретт Нымме, главный тренер команды U16, слова которого приводит Федерация баскетбола Эстонии. „У ребят большой потенциал, и им еще предстоит много работать, чтобы добиться успеха в мужском баскетболе. Но этот результат показывает, что у них есть все возможности, чтобы стать игроками национальной сборной и играть в эстонской лиге или за рубежом“.