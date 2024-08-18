Ученые объяснили, почему людям так интересны смерть и катастрофы

Все люди так или иначе сталкиваются со смертью: домашних животных, родственников, кумиров. У кого-то обнаруживают серьезную болезнь, кто-то становится свидетелем катастрофы.

Вне зависимости от характера опыта, связанного с опасностями для жизни и мрачными событиями, человек, как правило, стремится узнать о таких явлениях больше. Например, согласно одному из недавних исследований, есть потребность в детской литературе, которая с помощью героев, близких читателю по возрасту, доступно и честно рассказывала бы о смерти.

Исследователи из Университета Суррея в Великобритании и Приморского университета в Словении выявили факторы, которые определяют интерес людей к тяжелым событиям. Они использовали комплексный подход, обратившись к танатологии (науке о смерти и связанных с ней практиках), концепции коллективной памяти и анализу так называемого темного туризма (dark tourism), который предполагает посещение мест и достопримечательностей, исторически связанных со смертью и трагедией. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Annals of Tourism Research.

Чтобы изучить привлекательность мрачных событий, к которым относится широкий спектр явлений от памятных дат до фестивалей с атмосферой ужасов, ученые определили шесть ключевых направлений исследования: