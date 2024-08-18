18.08.2024, 10:40
Навстречу ехал пьяный водитель. Жизнь Кати после аварии с лобовым столкновением и реанимации(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Был вечер 20 апреля, ближе к десяти. На улице еще не стемнело. Катя — так ее называют близкие и друзья — на своем автомобиле отправилась домой забрать кое-какие вещи, чтобы потом поехать к другу. „До дома оставалось всего минуты полторы, буквально рядом... В себя я пришла в реанимации больницы“, — вспоминает Катя. В небольшом латвийском городке Лиелберзе она пережила лобовое столкновение, и только по случайному стечению обстоятельств в тот вечер вместе с Катей (28) в машине не было ее семилетнего сына. Водитель машины, с которой произошло столкновение, находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Историю Кати рассказывает rus.delfi.lv.
Когда мы с Катей договаривались о месте встречи, она сказала:
Уже заказано?