Здоровье
18.08.2024, 10:40

Навстречу ехал пьяный водитель. Жизнь Кати после аварии с лобовым столкновением и реанимации

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Klinta Dzelme Kola
Фото разбитой машины Кати
Фото разбитой машины Кати
ФОТО: rus.delfi.lv | Delfi Meedia

Был вечер 20 апреля, ближе к десяти. На улице еще не стемнело. Катя — так ее называют близкие и друзья — на своем автомобиле отправилась домой забрать кое-какие вещи, чтобы потом поехать к другу. „До дома оставалось всего минуты полторы, буквально рядом... В себя я пришла в реанимации больницы“, — вспоминает Катя. В небольшом латвийском городке Лиелберзе она пережила лобовое столкновение, и только по случайному стечению обстоятельств в тот вечер вместе с Катей (28) в машине не было ее семилетнего сына. Водитель машины, с которой произошло столкновение, находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Историю Кати рассказывает rus.delfi.lv.

Когда мы с Катей договаривались о месте встречи, она сказала:

„Я еще не взяла себя в руки настолько, чтобы ехать в Ригу, только до Елгавы“. Возвращение к роли водителя автомобиля потребовало нескольких попыток и большой смелости: „Как только я села за руль, началась паника. Вспотела, хотела плакать, кричать — нет, не хочу, не могу! Морально не могла этого сделать. Каждый раз, проезжая мимо этого места, начинаю вспоминать и становится страшно. Потом была еще одна попытка. Думала — ты должна взять себя в руки, у тебя ребенок, надо ездить на машине, к врачам надо добираться.  Я попробовала еще раз. И снова тряслись все внутренности. Было очень, очень, очень страшно. Но потом понемножку, понемножку…“

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