Навстречу ехал пьяный водитель. Жизнь Кати после аварии с лобовым столкновением и реанимации

„Я еще не взяла себя в руки настолько, чтобы ехать в Ригу, только до Елгавы“. Возвращение к роли водителя автомобиля потребовало нескольких попыток и большой смелости: „Как только я села за руль, началась паника. Вспотела, хотела плакать, кричать — нет, не хочу, не могу! Морально не могла этого сделать. Каждый раз, проезжая мимо этого места, начинаю вспоминать и становится страшно. Потом была еще одна попытка. Думала — ты должна взять себя в руки, у тебя ребенок, надо ездить на машине, к врачам надо добираться. Я попробовала еще раз. И снова тряслись все внутренности. Было очень, очень, очень страшно. Но потом понемножку, понемножку…“