Департамент здоровья: с июля в Эстонии наблюдается рост заболеваемости COVID-1

„С начала июля в Эстонии, как и во всей Европе, наблюдается тенденция к росту заболеваемости COVID-19. Вирус передается преимущественно людьми с легкой или бессимптомной формой заболевания. Летом увеличивается количество мероприятий, люди начинают чаще контактировать, что способствует распространению вируса. Поскольку многие формы COVID-19 протекают в легкой форме или бессимптомно, а люди контактируют в основном на свежем воздухе, вирус распространяется без значительных подъемов и спадов. На данный момент причин для беспокойства нет“, – заверила в интервью Rus.ERR Ольга Садикова.