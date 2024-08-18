Вся территория Ливана осталась без электричества. Последняя работающая электростанция закрылась из-за нехватки топлива
В Ливане 17 августа закрылась последняя работающая электростанция, обеспечивавшая страну электроэнергией. Об этом сообщила Meduza со ссылкой на ливанская Jerusalem Post.
Причиной прекращения работы стала нехватка топлива. Из-за этого прекратилась поставка энергии по всей стране, включая крупные города и важные инфраструктурные объекты, в том числе аэропорт Бейрута, морской порт, водяные насосы и канализационные системы. Жителей уже призвали „максимально экономить воду“ в связи с ожидаемым сокращением снабжения.
Électricité du Liban контролирует 90% производства электроэнергии в Ливане. В компании пообещали возобновить работу вышедших из строя электростанций по мере поступления топлива. Ранее правительство страны сообщало, что новая партия топлива может быть поставлена 20 августа.
В Ливане постоянно наблюдаются сложности с генерацией электроэнергии. Почти ровно год назад, в августе 2023 года, страна также была полностью обесточена — две электростанции остановили работу из-за неуплаты долгов компании-оператору.
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