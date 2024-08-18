Другие виды
18.08.2024, 09:13

ФОТО | Забег вокруг озера Юлемисте второй год подряд выиграли Леонид Лацепов и Хелен Белль

 
В Таллинне уже в 52-й раз состоялся забег вокруг озера Юлемисте
В Таллинне уже в 52-й раз состоялся забег вокруг озера Юлемисте
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Победителями 52-го забега вокруг озера Юлемисте на дистанции 13,8 км стали Леонид Лацепов и Хелен Белль, которые второй год подряд заняли первые места.

Леонид Лацепов преодолел 13,7-километровую дистанцию вокруг озера Юлемисте за 44 минуты и 40 секунд. В прошлом году он одержал победу, показав время 44 минуты и 31 секунда. В этот раз его преимущество было минимальным: занявший второе место Денис Шалкаускас отстал всего на девять секунд, сообщает Marathon100.com.

Третье место занял Яанус Калласте (45.46). В пятерку лучших также вошли Марк Абнер (46,26), Берт Типпи (46,37) и Яан Лиллеорг (47,56).

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