ФОТО | Забег вокруг озера Юлемисте второй год подряд выиграли Леонид Лацепов и Хелен Белль

Леонид Лацепов преодолел 13,7-километровую дистанцию вокруг озера Юлемисте за 44 минуты и 40 секунд. В прошлом году он одержал победу, показав время 44 минуты и 31 секунда. В этот раз его преимущество было минимальным: занявший второе место Денис Шалкаускас отстал всего на девять секунд, сообщает Marathon100.com.