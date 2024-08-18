18.08.2024, 09:13
ФОТО | Забег вокруг озера Юлемисте второй год подряд выиграли Леонид Лацепов и Хелен Белль
ФОТО: | Delfi Meedia
Победителями 52-го забега вокруг озера Юлемисте на дистанции 13,8 км стали Леонид Лацепов и Хелен Белль, которые второй год подряд заняли первые места.
Леонид Лацепов преодолел 13,7-километровую дистанцию вокруг озера Юлемисте за 44 минуты и 40 секунд. В прошлом году он одержал победу, показав время 44 минуты и 31 секунда. В этот раз его преимущество было минимальным: занявший второе место Денис Шалкаускас отстал всего на девять секунд, сообщает Marathon100.com.
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