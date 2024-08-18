ФОТО | Мужская сборная Эстонии по волейболу начала отбор на ЧЕ с победы над Израилем

Первая партия была равной. При счете 23:24 соперник получил шанс выиграть сет, но не смог им воспользоваться. На решающих двух розыгрышах подача Мярта Таммеару поставила гостей в трудное положение, не позволив им организовать полноценную атаку. В первом случае у сетки их наказал Роберт Тяхт, а во втором — Андри Аганиц.

Вторая партия, как и первая, была очень напряженной. При счете 20:21 хозяева смогли переломить ход встречи, взяв решающие очки и одержав победу со счетом 25:22.

В третьей партии сборная Эстонии стабильно отставала на два очка, пока израильтяне не увеличили своё преимущество до пяти очков (16:11). После этого они контролировали ход игры и уверенно завершили партию в свою пользу со счётом 25:19.

Команда под руководством Алара Рикберга уверенно начала четвертую партию, ведя со счетом 12:6. Однако затем эстонцы пережили спад, позволив сборной Израиля сократить отставание до одного очка (12:13). Несмотря на это, хозяева собрались и вернули себе инициативу, выиграв партию со счетом 25:18.

Всего в квалификации выступает 21 сборная. В финальный турнир выйдут победители 7 отборочных групп, а также пять лучших команд среди занявших вторые места.

Эстония, выступающая в группе D, сыграет с Хорватией 24 августа в спортивном зале „Калев“. Израиль и Хорватия сыграют друг с другом 21 августа.

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