ФОТО | Мужская сборная Эстонии по волейболу начала отбор на ЧЕ с победы над Израилем
Мужская сборная Эстонии по волейболу с победы начала отборочный этап чемпионата Европы 2026 года. В первом матче группы D, который прошел в спортивном зале „Калев“, наша сборная обыграла Израиль со счетом 3:1 (26:24, 25:22, 19:25, 25:18).
Первая партия была равной. При счете 23:24 соперник получил шанс выиграть сет, но не смог им воспользоваться. На решающих двух розыгрышах подача Мярта Таммеару поставила гостей в трудное положение, не позволив им организовать полноценную атаку. В первом случае у сетки их наказал Роберт Тяхт, а во втором — Андри Аганиц.
Вторая партия, как и первая, была очень напряженной. При счете 20:21 хозяева смогли переломить ход встречи, взяв решающие очки и одержав победу со счетом 25:22.
В третьей партии сборная Эстонии стабильно отставала на два очка, пока израильтяне не увеличили своё преимущество до пяти очков (16:11). После этого они контролировали ход игры и уверенно завершили партию в свою пользу со счётом 25:19.
Команда под руководством Алара Рикберга уверенно начала четвертую партию, ведя со счетом 12:6. Однако затем эстонцы пережили спад, позволив сборной Израиля сократить отставание до одного очка (12:13). Несмотря на это, хозяева собрались и вернули себе инициативу, выиграв партию со счетом 25:18.
Всего в квалификации выступает 21 сборная. В финальный турнир выйдут победители 7 отборочных групп, а также пять лучших команд среди занявших вторые места.
Эстония, выступающая в группе D, сыграет с Хорватией 24 августа в спортивном зале „Калев“. Израиль и Хорватия сыграют друг с другом 21 августа.
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