Правдивы ли публикации о том, что Анналена Бербок пользовалась эскорт-услугами во время своих визитов в Африку?

1 августа в российских СМИ появилась новость о секс-скандале с участием министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Утверждалось, что глава германской дипломатии во время своих поездок в Африку платила за секс некоему мужчине по имени Кингсли. Об этом со ссылкой на немецкие и нигерийские издания сообщили, в частности, Lenta.ru, „Аргументы и факты“, „Царьград“, „Вести ФМ“, „Московский комсомолец“, „Газета.ru“ и телеканал 360.

В своих публикациях российские СМИ ссылались на два источника: нигерийское издание Daily Post и немецкое Zeitgeschenen. На самом деле вторая статья, появившаяся 31 июля, — это пересказ первой, обнародованной днём ранее.

Заметка Daily Post — это интервью некоего Кингсли, профессионального жиголо. Он сообщил, что работает в сфере эскорт-услуг уже пять лет. На вопрос о самых известных клиентках Кингсли подробно рассказал о европейском министре по имени Анналена. По его словам, в первый раз они встретились в декабре 2022 года и провели вместе ночь. Через полгода, утверждал Кингсли, женщина попросила сопровождать её в Претории (ЮАР). В последний раз они встретились в июле 2024 года в Абиджане (Кот-д’Ивуар), и Анналена якобы рассказывала ему ещё и про визит в Сенегал. За каждую встречу женщина, по словам Кингсли, платила от €2500 до €3000. К публикации прикреплена шестиминутная видеоверсия интервью на YouTube.

Названные мужчиной временные промежутки, в которые он встречался с неким европейским министром, совпадают с датами визитов Бербок в страны Африки. В декабре 2022 года она посетила Нигерию, в июне 2023 года — ЮАР, в июле 2024 года — Кот-д’Ивуар и Сенегал.