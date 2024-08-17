Правдивы ли публикации о том, что Анналена Бербок пользовалась эскорт-услугами во время своих визитов в Африку?
В августе 2024 года российские СМИ распространили новость о скандале, который якобы разворачивается вокруг главы МИД Германии. В многочисленных заметках рассказывается, что Бербок в ходе рабочих поездок регулярно обращалась за интимными услугами к жиголо из Нигерии. Мы решили проверить, правдивы ли эти публикации.
1 августа в российских СМИ появилась новость о секс-скандале с участием министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Утверждалось, что глава германской дипломатии во время своих поездок в Африку платила за секс некоему мужчине по имени Кингсли. Об этом со ссылкой на немецкие и нигерийские издания сообщили, в частности, Lenta.ru, „Аргументы и факты“, „Царьград“, „Вести ФМ“, „Московский комсомолец“, „Газета.ru“ и телеканал 360.
В своих публикациях российские СМИ ссылались на два источника: нигерийское издание Daily Post и немецкое Zeitgeschenen. На самом деле вторая статья, появившаяся 31 июля, — это пересказ первой, обнародованной днём ранее.
Заметка Daily Post — это интервью некоего Кингсли, профессионального жиголо. Он сообщил, что работает в сфере эскорт-услуг уже пять лет. На вопрос о самых известных клиентках Кингсли подробно рассказал о европейском министре по имени Анналена. По его словам, в первый раз они встретились в декабре 2022 года и провели вместе ночь. Через полгода, утверждал Кингсли, женщина попросила сопровождать её в Претории (ЮАР). В последний раз они встретились в июле 2024 года в Абиджане (Кот-д’Ивуар), и Анналена якобы рассказывала ему ещё и про визит в Сенегал. За каждую встречу женщина, по словам Кингсли, платила от €2500 до €3000. К публикации прикреплена шестиминутная видеоверсия интервью на YouTube.
Названные мужчиной временные промежутки, в которые он встречался с неким европейским министром, совпадают с датами визитов Бербок в страны Африки. В декабре 2022 года она посетила Нигерию, в июне 2023 года — ЮАР, в июле 2024 года — Кот-д’Ивуар и Сенегал.
Прикреплённый к публикации ролик на YouTube — самое раннее упоминание этой истории, которое удалось найти „Проверено“. Он был выложен 29 июля на канале @Adeya_video, у которого на момент написания этого разбора набралось только семь подписчиков. Это интервью — единственное видео, размещённое блогером на платформе, а сам канал существует с конца июня. Ролик набрал около 14 000 просмотров. Обнаружить какие-либо изображения мужчины с видео в более ранних источниках „Проверено“ не удалось.
Нигерийское издание Daily Post действительно существует, оно работает с 2011 года. При этом публикация с откровениями об эскорт-услугах, которыми якобы пользовалась Бербок, — не результат журналистского расследования, а публикация, размещённая на правах рекламы (о чём прямо свидетельствует дисклеймер Sponsored рядом с заголовком). Кто заказал публикацию этого интервью — неизвестно, редакция Daily Post не ответила на многочисленные просьбы крупных немецких СМИ о комментарии.
А вот второй сайт, на который сослались почти все упомянутые российские СМИ, zeitgeschenen.de, выглядит гораздо более подозрительно. По данным сервиса Who.is, он был зарегистрирован 24 июля 2024 года (то есть за неделю до публикации новости про Бербок). При этом самая старая статья на нём датируется 26 июля, а самая свежая на момент публикации этого разбора — 1 августа.
Ни одна из размещённых на сайте публикаций не подписана, а раздел „О нас“ с описанием издания, списком сотрудников редакции и их контактами отсутствует. Название почти полностью совпадает с тем, что носит не самый популярный немецкий сайт — агрегатор новостей. Только настоящий сайт называется Zeitgeschehen (в дословном переводе „сегодняшние (свежие) новости“), а портал, послуживший источником для российских СМИ, — Zeitgeschenen („вчерашние (прошедшие) новости“). ZDF и Berliner Morgenpost обращают внимание, что в публикациях на портале, рассказавшем о нерабочих встречах Бербок в африканских странах, встречаются грамматические ошибки, а немецкий язык в целом „неровный“.
Министерство иностранных дел ФРГ в комментарии для t-online назвало публикации о том, что глава ведомства в ходе визитов в Нигерию, ЮАР, Кот-д’Ивуар и Сенегал пользовалась услугами секс-работников, „ложными, вымышленными и совершенно абсурдными“.
Подобные ролики в YouTube уже не в первый раз становятся первоисточниками фейковых новостей. Как правило, некий человек, чью личность невозможно достоверно установить, рассказывает на камеру пикантные подробности о жизни известных людей, затем видео появляется на малоизвестных иноязычных сайтах, после чего российские СМИ публикуют новость со ссылкой на источник с „серьёзным“ названием.
Например, такой метод использовался для распространения фейка про первую леди Украины Елену Зеленскую, которая во время визита в Нью-Йорк в 2023 году якобы потратила более $1 млн на драгоценности. „Проверено“ подробно разбирало эту историю: первоисточником тогда был нигерийский журнал The Nation. Издание, в свою очередь, ссылалось на свидетельство очевидца и приводило ссылку на ролик на YouTube. Как и в некоторых других подобных случаях, видео на YouTube-канале было единственным. Кроме того, публикация на сайте нигерийского The Nation, как и в этом случае с Daily Post, была оплачена неизвестным заказчиком. Впоследствии авторы дезинформирующих сообщений стали специально создавать для их распространения сайты, мимикрирующие под новостные издания, а в этом случае, очевидно, объединили два метода.
Таким образом, история об обращении Бербок за эскорт-услугами имеет все признаки фальсификации. В первую очередь об этом свидетельствуют особенности ресурсов, которые первыми опубликовали новость, и схожесть её распространения с аналогичными фейками, в частности про Елену Зеленскую.
Итог: Фейк