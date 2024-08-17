Правда ли, что команда Камалы Харрис с помощью нейросетей создавала фото и видео с толпами сторонников?
В августе 2024 года в Сети широко разошлись сообщения, будто кандидатка в президенты США от Демократической партии фальсифицирует сообщения о многотысячных митингах в её поддержку. Утверждается, что подчинённые политика при помощи искусственного интеллекта генерировали толпы несуществующих людей. Мы проверили публикации, якобы подтверждающие такие заявления.
С 11 августа в Рунете распространяются сообщения о том, что на предвыборных митингах в поддержку Камалы Харрис людей почти нет, а толпы на фото и видео с этих мероприятий якобы генерируют при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Подобные публикации на основе приводимых в них иллюстрационных материалов можно условно разделить на три группы.В первых приводится одно и/или два фото людей, ожидающих выход Харрис из самолёта в аэропорту в штате Мичиган. Про один из снимков Telegram-канал издания Avia.pro (22 000 просмотров на момент написания этого разбора) написал так: „Харрис обвинили в использовании ИИ для подделки размера толпы. В Сети заметили, что в отражении самолёта не видно людей“. Канал „Такер Карлсон для России“ (57 000 просмотров) заявил, что „демократы… забыли проверить, не поплыли ли где текстуры“. 12 августа канал „Топор Live“ (901 000 просмотров) сообщил, что Дональд Трамп обвинил свою соперницу на выборах в публикации сгенерированной искусственным интеллектом фотографии с огромной толпой сторонников. Аналогичные публикации появились в Telegram-каналах „Спецоперация Z“ (75 000 просмотров), „С места событий“ (74 000), Full-Time Trading (36 000), „Алексей Пушков“ (13 000) и др. Канал Lomovka (49 000 просмотров) даже утверждал, что проверил один из снимков с помощью сервиса по определению ИИ-контента и получил положительный результат.Во второй группе постов представлено фото, якобы сделанное на стадионе во время одного из митингов Харрис. Шоумен Андрей Бочаров в своём Telegram-канале „Бочарик (ага, тот самый)“ (140 000 просмотров) прокомментировал снимок так: „Скандальчик в Асашай. Выяснилось, что на выступлениях Камалы Харрис дорисовывают публику, чтобы казалось, что залы полны. Делает дорисовки ИИ, получается небрежно, плохо. У Трампа биток на его ралли, а к демократам никто не ходит“. „То, что нейросеть рисует в качестве избирателей Камалы, меня лично пугает“, — говорится в канале „Карманов без Китая“ (120 000 просмотров). Высказался на эту тему и политолог Николай Стариков (19 000 просмотров): „Пиарщики Камалы Харрис „наполнили“ стадион сторонниками с помощью нейросети. Получилось „лицо демократии““. При этом канал „Теледно“ (93 000 просмотров с учётом репоста издания „Собственный корреспондент“) добавил: „Штаб Харрис позже заявил, что снимок с кривыми лицами настоящий 😂“. Аналогичные посты появились в каналах „Нос“ (51 000 просмотров), „Свежести“ (43 000), „Кабинет инвестора“ (38 000), „Брекотин“ (14 000), „ЖС Premium“ (11 000), а также во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут). Кроме того, каналы „Бочарик (ага, тот самый)“ (137 000 просмотров) и „Свежести“ (47 000) вскоре поделились тематическим мемом, отсылающим к предыдущим утверждениям.Также блогеры приводят ролик, на котором якобы продемонстрирован процесс генерации видео со сторонниками Харрис. Например, в Telegram-канале Бочарова (135 000 просмотров) его описали так: „Видео, показывающее фальшивую толпу, стоящую рядом с Камалой Харрис, когда она покидала самолёт Air Force 2, было создано всего за десять минут на одном ноутбуке“. Об этой записи также рассказали в каналах телеведущего Руслана Осташко (113 000 просмотров), „Zuben_co новости“ (25 000), „Кремлёвский пересмешник“ (18 000) и PeachBlossom (14 000).
Снимки у самолёта
10 августа сторонники Трампа стали распространять в англоязычном сегменте интернета пару фотографий, якобы доказывающих жульничество вице-президента. Например, блогер Чак Каллесто написал в соцсети X: „Предвыборная кампания Харрис поймана на использовании фейковой фотографии толпы на предвыборном митинге“. Его твит набрал почти 15 млн просмотров, а позднее скриншотом поста в соцсети Truth Social поделился сам Трамп, который прокомментировал запись так:
„Кто-нибудь заметил, что Камала смухлевала в аэропорту? Возле самолёта никого не было, так что она „нанейросетила“ и показала огромную „толпу“ так называемых сторонников, но они не существовали! Её сдал технический сотрудник в аэропорту, когда заметил фальшивую фотографию толпы. Но там никого не было, что позже подтвердилось отражением в обшивке самолёта вице-президента. Она обманщица. Её никто не ждал, а „толпа“ выглядела на 10 000 человек! То же самое происходит с её фальшивыми „толпами“ на выступлениях. Вот так демократы выигрывают выборы, обманывая. А с урнами для голосования они поступают ещё хуже. Она должна быть снята с выборов, потому что создание фальшивого изображения — это вмешательство в выборы. Любой, кто так поступает, будет обманывать во всём!“
В одном из последующих постов экс-президент опубликовал снимок, предположительно сделанный вскоре после приземления борта Харрис, и написал: „Смотрите, мы поймали её с фейковой „толпой“. Там никого не было!“ Спустя ещё некоторое время Трамп заявил: „Всё, что связано с Камалой, — это фейк!“
Речь идёт о митинге в поддержку Харрис и кандидата на пост вице-президента Тима Уолца, который прошёл 7 августа в Детройте (штат Мичиган). На многочисленных фотографиях и видео, которые были сняты с разных ракурсов зрителями, съёмочными группами американских телеканалов и профессиональными фотографами, можно увидеть большое скопление людей. Например, множество подобных снимков опубликовано на сайте агентства Getty Images. По данным местных СМИ, в мероприятии участвовало около 15 000 человек. Корреспондентка BBC Суми Сомасканда так оценила численность сторонников Харрис и Уолца: „Людей было битком, и толпа растянулась на аэродроме“. Демократка Мэллори Макморроу из Сената Мичигана прокомментировала заявления Трампа словами „Э, что?“ и опубликовала фото и видео с митинга, на которых видно множество других людей. „Толпа, созданная ИИ, была очень громкой, у меня только сейчас перестало звенеть в ушах от их воображаемых криков“, — пошутила председательница Демократической партии Мичигана Лавора Барнс и поделилась снимком своего выступления перед множеством людей. К выводу, что изображения не были подделаны, пришли и фактчекеры AFP.
По данным BBC, первое фото, о котором писал Трамп, появилось в соцсети X в ночь с 7 по 8 августа по московскому времени, его опубликовал сотрудник предвыборного штаба Харрис Бхавик Латхиа. По его словам, снимок прислал директор по цифровым технологиям мичиганского штаба Бен Сарл. Подлинность фото подтвердили представители кампании Харрис в X, а фактчекинговая служба BBC проверила метаданные исходного изображения, в которых указано, что фотография была сделана на iPhone 12 Pro Max 7 августа в 18:28 по местному времени. „Я могу подтвердить, что фото было снято сотрудниками предвыборного штаба Харрис и не было каким-либо образом изменено искусственным интеллектом“, — сообщил BBC представитель вице-президента. Сотрудники штаба также прислали несколько других снимков, сделанных тем же человеком в том же месте.
Что касается проверки, проведённой Telegram-каналом Lomovka, то она не может быть самостоятельным доказательством и требует дополнительных аргументов. Авторы этого ресурса лишь проанализировали вирусный снимок с помощью сервиса Is It AI? и получили результат, что с вероятностью 79% изображение создал ИИ. Как уже писало „Проверено“, работа подобных детекторов несовершенна, поскольку они могут выдавать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Мы загрузили тот же снимок на Is It AI?, и сервис затруднился дать однозначный ответ (вероятность применения ИИ он оценил в 54%).
Проект Politifact обратил внимание, что снимок изучил профессор Хани Фарид, специалист по анализу изображений в Калифорнийском университете в Беркли. Эксперт заявил: „Мы не нашли никаких доказательств того, что это изображение создано с помощью ИИ или подверглось цифровому изменению“.
Приводя второе вирусное фото, интернет-пользователи указывают, что на обшивке самолёта Харрис отсутствует отражение стоящих перед бортом избирателей. Для наглядности сторонники Трампа выделили красным цветом те области, где, по их мнению, должны отражаться люди.
На самом деле, как пояснил изданию The Daily Beast фотограф Эндрю Харник, всё дело в перспективе. Он сам присутствовал на митинге и заявил, что там было много людей: „Толпа была большой, и сделанные мной фотографии, размещённые на сайте Getty, подтверждают это“. По словам Харника, он использовал зум-объектив, который позволяет снимать объект издалека, но одновременно может придать снимкам „плоский“ вид: будто объект находится намного ближе, чем он есть на самом деле (в данном случае — фюзеляж относительно людей). „Самолёт на самом деле находится довольно далеко от толпы“, — пояснил Харник.
Слова фотографа наглядно подтвердил писатель Мик Уэст, который опубликовал ролик, смонтированный из двух записей с разного ракурса. „Синхронизированное видео прибытия Харрис и Уолца в Детройт к большой и очень реальной толпе. Дональд Трамп утверждает, что это фейк. Он лжёт, или его обманули“, — написал он в своём твите.
Таким образом, оба распространяемых снимка со сторонниками Харрис возле самолёта не были созданы нейросетями, что подтверждают многочисленные материалы СМИ и очевидцев, профессиональные фотографы и специалисты по анализу изображений.
Итог: Неправда
Фото со стадиона
В большинстве случаев в русскоязычных публикациях представлена не сама фотография, а скриншот англоязычного поста с этим снимком и/или его фрагменты. Подпись гласит: „На вчерашнем митинге Харрис и Уолца была такая энергетика, какой я никогда раньше не видел. Правым это очень не нравится“. При этом на изображении у множества сидящих на трибунах людей можно заметить искажённые лица — один из главных признаков работы нейросети. В связи с этим сторонники Трампа в очередной раз обвинили его соперницу в подделке изображений с её выступлений.
Тем не менее нет никаких следов того, что это изображение было опубликовано штабом Харрис. Найти первоисточник этого фото можно как по обратному поиску по картинке, так и по ключевым словам из подписи. 10 августа в соцсети X его разместил аккаунт @Sarcasmcat24. Его никнейм — Dr. Literaleigh A Pheline (на русский игру слов можно перевести как „доктор Букваль Нокошка“), а описание гласит: „Доктор философии, доктор медицины, доктор Пеппер. Пар/одия. Камала — отродье“. Позднее автор профиля неоднократно признавался, что именно он создал это изображение. Например, вот такой реплай он оставил под твитом блогерки Блэйр Уайт, поддерживающей Трампа и обвинившей Харрис в подделке снимка: „Это фото, которое я сгенерировал с помощью ИИ. Воспользуйся зумом и увидишь, что лица даже не очень хорошо проработаны. Ага, я веду пародийный аккаунт и рад, что тебе понравился пост!“ @Sarcasmcat24 выкладывал и другие изображения, созданные при помощи нейросетей, причём как с Харрис, так и с Трампом.
Таким образом, команда вице-президента не подделывала это фото с толпой своих сторонников на стадионе. Исходный снимок создал сатирический X-аккаунт, в чём его владелец не раз сознался.
Итог: Сатирический новости
Видео у самолёта
На 12-секундном ролике показано, как на пустой площадке возле приземлившегося самолёта Харрис появляются сгенерированные на компьютере люди. При этом на записи заметно множество артефактов нейросети. Например, на всех баннерах и плакатах виден бессвязный текст, трап расширяется в сторону, а также поднимается уровень земли относительно борта. Кроме того, в нижней части ролика можно рассмотреть странные красные линии, похожие на те, которыми сторонники Трампа обводили некоторые детали на упоминаемом выше фото. Эти факторы свидетельствуют о том, что ролик был сгенерирован на основе именно того снимка с уже нанесённой обводкой.
В правом нижнем углу видеоряда расположена эмблема, на которой написано: „Snickers für Linkshänder. Satire“, что в переводе с немецкого языка значит „Сникерс для левшей. Сатира“. Это название немецкого юмористического портала, который представлен в нескольких соцсетях, а искомое видео „Проверено“ обнаружило в его аккаунте в соцсети X (@snicklink). В описании профиля стоит пометка „комедиант-конспиролог“. Там запись была опубликована 11 августа и сопровождалась подписью: „Чувак, я сделал это на своём ноутбуке примерно за 10 минут. Представь, что они могут сделать с парой миллионов! #Харрис“. Позднее это видео завирусилось, набрав не менее 7 млн просмотров в X, а 12 августа Snicklink сообщил о поступающих ему запросах от прессы: „Журналисты и фактчекеры из Дании, Греции, Германии, США и Бразилии засыпают спамом мой несчастный почтовый ящик уже 24 часа подряд! „Почему вы это сделали?“ „В чём смысл?“ „Зачем вы занимаетесь сатирой?“ „Вы крайне правый конспиролог?“ 🤣 Во что превратился интернет? Раньше мы тут веселились! 😍 (всё ещё веселимся!)“. 13 августа Snicklink опубликовал новый ролик с самолётом Харрис: в этот раз вместо вице-президента по трапу спускался бог Дионис из церемонии открытия парижской Олимпиады.
Таким образом, вирусное видео никак не связано с командой Харрис и не публиковалось в соцсетях кандидатки на пост президента США. Автор ролика — немецкий сатирический ресурс Snickers für Linkshänder, чьи работы, созданные с применением ИИ, не первый раз распространяют в Сети без соответствующего контекста.
Итог: Сатирические новости