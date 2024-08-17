Правда ли, что команда Камалы Харрис с помощью нейросетей создавала фото и видео с толпами сторонников?

Снимки у самолёта

10 августа сторонники Трампа стали распространять в англоязычном сегменте интернета пару фотографий, якобы доказывающих жульничество вице-президента. Например, блогер Чак Каллесто написал в соцсети X: „Предвыборная кампания Харрис поймана на использовании фейковой фотографии толпы на предвыборном митинге“. Его твит набрал почти 15 млн просмотров, а позднее скриншотом поста в соцсети Truth Social поделился сам Трамп, который прокомментировал запись так:

„Кто-нибудь заметил, что Камала смухлевала в аэропорту? Возле самолёта никого не было, так что она „нанейросетила“ и показала огромную „толпу“ так называемых сторонников, но они не существовали! Её сдал технический сотрудник в аэропорту, когда заметил фальшивую фотографию толпы. Но там никого не было, что позже подтвердилось отражением в обшивке самолёта вице-президента. Она обманщица. Её никто не ждал, а „толпа“ выглядела на 10 000 человек! То же самое происходит с её фальшивыми „толпами“ на выступлениях. Вот так демократы выигрывают выборы, обманывая. А с урнами для голосования они поступают ещё хуже. Она должна быть снята с выборов, потому что создание фальшивого изображения — это вмешательство в выборы. Любой, кто так поступает, будет обманывать во всём!“

В одном из последующих постов экс-президент опубликовал снимок, предположительно сделанный вскоре после приземления борта Харрис, и написал: „Смотрите, мы поймали её с фейковой „толпой“. Там никого не было!“ Спустя ещё некоторое время Трамп заявил: „Всё, что связано с Камалой, — это фейк!“