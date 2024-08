Правда ли, что команда Камалы Харрис с помощью нейросетей создавала фото и видео с толпами сторонников?

Что касается проверки, проведённой Telegram-каналом Lomovka, то она не может быть самостоятельным доказательством и требует дополнительных аргументов. Авторы этого ресурса лишь проанализировали вирусный снимок с помощью сервиса Is It AI? и получили результат, что с вероятностью 79% изображение создал ИИ. Как уже писало „Проверено“, работа подобных детекторов несовершенна, поскольку они могут выдавать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Мы загрузили тот же снимок на Is It AI?, и сервис затруднился дать однозначный ответ (вероятность применения ИИ он оценил в 54%).