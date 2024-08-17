Мнение
17.08.2024, 20:40

Цветков - Пчёлкину: ради собственной раскрутки вы призываете советских демонов и искажаете нашу историю

 
Сергей Цветков
Сергей Цветков (слева) и Сергей Пчёлкин (справа)
Сергей Цветков (слева) и Сергей Пчёлкин (справа)
ФОТО: Delfi Meedia kollaž

Сергей Пчёлкин обвиняет нашу страну и всё эстонское общество в „нарушении свобод“, он использует возникший скандал для „раскрутки“ своего телеграм-канала, пишет Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия.

На днях в эстонском обществе вызвал большой резонанс пост в социальной сети директора Таллиннской школы по интересам Сергея Пчёлкина, в котором руководитель детского городского образовательного учреждения называет борцов за свободу Балтийских стран „боевиками“ и пишет о „необходимости“ искоренить „антисоветское подполье“ в Эстонии в то время, причем оккупантами называет только немцев и фактически оправдывает преступления советских оккупантов против человечности.

Понятно, что у многих такие утверждения вызвали обеспокоенность, ведь если руководитель школы придерживается таких взглядов, то кто может поручиться за то, что подобная позиция не излагается детям в такой школе.

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