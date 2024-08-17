17.08.2024, 20:40
Цветков - Пчёлкину: ради собственной раскрутки вы призываете советских демонов и искажаете нашу историю
ФОТО: Delfi Meedia kollaž
Сергей Пчёлкин обвиняет нашу страну и всё эстонское общество в „нарушении свобод“, он использует возникший скандал для „раскрутки“ своего телеграм-канала, пишет Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия.
На днях в эстонском обществе вызвал большой резонанс пост в социальной сети директора Таллиннской школы по интересам Сергея Пчёлкина, в котором руководитель детского городского образовательного учреждения называет борцов за свободу Балтийских стран „боевиками“ и пишет о „необходимости“ искоренить „антисоветское подполье“ в Эстонии в то время, причем оккупантами называет только немцев и фактически оправдывает преступления советских оккупантов против человечности.
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