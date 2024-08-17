Берлин планирует ограничить военную помощь Украине

Правительство Германии не намерено в ближайшее время предоставлять Украине никакой дополнительной финансовой поддержки, пишет в субботу, 17 августа, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Причиной этого называется то, что в связи с принимаемыми ведомством федерального канцлера и Минфином мерами экономии текущее бюджетное планирование не предполагает выделения на эти цели новых средств.

Как узнало издание из внутренних правительственных документов и от собственных источников, Киеву будет предоставлена только та помощь, которая уже была утверждена ранее, никакие же другие заявки министерства обороны, по требованию канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), одобрены не будут. По сведениям FAS, речь об этом шла в письме министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner) от 5 августа главе Минобороны Борису Писториусу (Boris Pistorius).

По словам источника FAS, заморозка новых выплат уже действует и ее последствия ощутимы: так, недавно не удалось профинансировать имеющуюся в наличии систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Если в 2024 году в бюджет ФРГ на помощь Украине заложено восемь миллиардов евро, то запланированный лимит на 2025 год - лишь четыре миллиарда.

Берлин намерен использовать для помощи Киеву замороженные активы РФ

Между тем вместо постоянных выплат на военную поддержку Украины из федерального бюджета Берлин планирует финансировать поставки оружия с помощью замороженных активов российского Центробанка. Канцлер Шольц и министр финансов Линднер ожидают, что за счет этих денег Украине удастся покрывать значительную часть своих военных потребностей, пишет FAS.

Из-за полномасштабного нападения России на Украину по всему миру было заморожено около 300 миллиардов долларов российского ЦБ. С юридической точки зрения пока еще однозначно не определено, могут ли проценты от этих средств быть использованы для финансирования поставок вооружений.