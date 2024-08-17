Экс-чемпиону Латвии по боксу пришлось объясняться после неудачной шутки о переходе в гражданство РФ

СГБ рассмотрела данный случай и не обнаружила признаков преступного деяния. Служба провела беседу со Смирновым, предупредив о возможной уголовной ответственности в случае совершения преступных действий.

По оценке службы, такие публичные высказывания в нынешних условиях, когда Россия развязала войну против Украины, не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии и создают впечатление косвенной поддержки российской агрессии.

СГБ призывает всех тщательнее обдумывать публичные заявления в контексте развязанной Россией войны, избегая потенциально провокационных и способствующих межэтнической напряженности высказываний, и напоминает, что за восхваление и оправдание военных преступлений России предусмотрена уголовная ответственность.

13 августа бывший чемпион Латвии по боксу Никита Смирнов сообщил в своем аккаунте в Instagram, что принял российское гражданство. Спустя некоторое время спортсмен написал, что это был шутка, высмеяв журналистов за то, что они поверили первоначальной информации.

Немного спустя Смирнов написал в своем Instagram-аккаунте, что не ожидал такого ажиотажа, пишет Delfi.lv.

„Я рад, что у меня есть латвийский паспорт, и не собираюсь его менять,“ — пишет он. „У нас замечательная страна, и, пожалуйста, не верьте всему, что пишут в новостях,“ — призывает он.

„Желаю, чтобы войны во всех странах мира скоро закончились, и чтобы мы все жили в мире, согласии и любви,“ — добавляет Смирнов. „Я против войны, где бы она ни происходила, я за мир во всем мире.“

Последний бой в профессиональном ринге Смирнов провел в октябре 2020 года, когда в поединке среди тяжеловесов встретился с Кристапсом Зутисом Зуте. В бою не был определен победитель, так как оба боксера были дисквалифицированы.

В остальных пяти поединках Смирнов одержал победы, три из них — нокаутом.

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